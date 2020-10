Nieuwe Super Smash Bros Ultimate vechters zijn Minecraft personages

Super Smash Bros Ultimate krijgt meerdere Minecraft-vechters als onderdeel van de nieuwe Fighter Pass DLC.

De Minecraft-vechter kan worden verwisseld, zodat spelers kunnen kiezen uit Steve, Alex, Zombie of Enderman. Hierdoor krijgen Minecraft-fans meer personages dan ze ooit hadden kunnen hopen.

Minecraft is extreem populair en een van de best verkochte games aller tijden. Super Smash Bros' maker Masahiro Sakurai had aanvankelijk zijn bedenkingen bij het toevoegen van Minecraft-personages aan het spel. Toch is hij er op een of andere manier in geslaagd om het te laten werken.

Sakurai geeft toe dat het een uitdaging was om de vechter te balanceren en om de unieke bouwsteenvaardigheden toe te passen. Volgens Sakurai zal het zeker een ongewone nieuweling voor de game zijn.

Op 3 oktober zal Sakurai net voor Minecraft Live begint (dus voor 18:00 uur) meer in detail treden over hoe Minecraft Steve en Minecraft Alex zullen werken.

Wie volgt?

Min Min en de Minecraft-personages vormen de eerste twee vechters die onderdeel uitmaken van de tweede Fighter Pass. We zullen nog even moeten wachten om erachter te komen wie de overige vier kanshebbers zullen zijn. Maar toegegeven zit in het raden van de personages al de helft van het plezier.