Motorola Moto G Pro zou kleine upgrade krijgen in 2021

De Motorola Moto G Pro is een van de weinige smartphones die zijn prijs laag houdt en alsnog een stylus bevat. Motorola lijkt nu aan een opvolger te werken voor 2021.

Zet die roze bril niet te snel op, want volgens bekende leaker Evan Blass zullen de specificaties voor de 2021 Moto G Pro zeer vergelijkbaar zijn met die van zijn voorganger. Het RAM-geheugen en de interne opslag zou ongewijzigd blijven (4GB en 128GB respectievelijk).

Het display zou wel groter worden. Het 6,4 inch display (1080 x 2300 pixels) zou plaats maken voor een 6,81 inch display (1080 x 2400 pixels) dat we dit jaar al hebben gezien op de Motorola Moto G9 Plus.

Binnenin de telefoon zit blijkbaar een iets betere processor: Blass zegt dat we de Snapdragon 675 uit het middensegment kunnen verwachten in de Moto G Pro 2021. Dat is een kleine upgrade tegenover de Snapdragon 665 in het huidige model.

Meer van hetzelfde

De capaciteit van de batterij blijft blijkbaar hetzelfde (4.000mAh) en het lijkt erop dat dit ook geldt voor de camera's. We zouden een 48MP-hoofdcamera, 16MP-actiecamera en 2MP-macrocamera te zien krijgen.

De enige andere details die het lek biedt zijn dat de vingerafdruksensor nu verplaatst zou worden naar de aan/uitknop aan de zijkant en dat de interne codenaam voor de telefoon Minsk is.

Hoewel de potentiële upgrade niet enorm is, zijn we blij dat Motorola zijn smartphone met een stylus blijft verbeteren. De extra processorsnelheid en schermruimte zouden hier zeker van pas komen.

Een exacte lanceringsdatum kunnen we moeilijk inschatten. De originele Moto G Pro werd namelijk in februari in de VS onder de naam Moto G Stylus uitgebracht en pas in juli zagen we bij ons de lokale versie in de winkelrekken liggen. Als Motorola diezelfde strategie aanhoudt, kan het nog even duren voordat wij de smartphone hier kunnen krijgen.