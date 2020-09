Microsoft verwijdert Windows 10-update die PCs vertraagt

Vaarwel Windows 10 update KB4559309, het was leuk je gekend te hebben. Na minder dan twee maanden waarin de Windows 10-update veel gebruikers wist te ergeren door blijkbaar hun toestellen te vertragen, heeft Microsoft nu zonder veel gedoe de update verwijderd.

Volgens een bericht van Windows Latest moest de Windows 10-update KB4559309 de oude Edge-browser vervangen met de nieuwe en verbeterde, op Chromium gebaseerde Edge web browser. Veel gebruikers wisten te melden dat hun PCs na de update slechter presteerden, en dat Windows 10 trager opstartte.

Het ergste van al was het feit dat KB4559309 een automatische update is, wat wil zeggen dat gebruikers niets te zeggen hebben of Windows 10 deze nu moet downloaden en installeren of niet.

Een fout rechtzetten

Nadat ze verscheidene klachten hadden ontvangen over de update heeft Microsoft deze nu verwijderd en vervangen met KB4576754, die tot nu toe werkt zoals het hoort. Dit is wederom een automatische update, en vervangt de oude versie van Edge met een nieuwe, en we denken betere, versie.

Zoals Microsoft laat weten op een ondersteuningspagina voor de update: "Deze update vervangt de eerder vrijgegeven updates KB4541301, KB4541302 en KB4559309."

Ook al zijn we een beetje ontzet om weeral een gebrekkige update van Windows 10 te zien, toch stemt het ons blij dat Microsoft dit probleem zo snel heeft aangepakt.