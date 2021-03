Microsoft Teams update maakt transcripties van gesprekken

Microsoft heeft een nieuwe transcriptiefunctie voor het online samenwerkingsplatform Teams onthuld. Hiermee kunnen gebruikers al hun aandacht aan de meeting schenken.

Het nut van deze feature is tweeledig. Het biedt bijna real-time ondertiteling zodat alle deelnemers op de hoogte zijn van wat er in het gesprek wordt gezegd. Daarnaast levert ze na afloop van de vergadering ook een volledige transcriptie.

De functie die door AI wordt aangedreven maakt gebruik van een combinatie van stemanalyse, de uitnodigingen van meetings, namen van deelnemers en bijlages om te bepalen wie wanneer spreekt.

“Het leveren van live transcripties met hoge nauwkeurigheid, minimale vertraging en kostenefficiëntie op bedrijfsschaal is een van de grootste uitdagingen in de industrie", zo stelt Shalendra Chhabra, de verantwoordelijke voor een initiatief dat meer intelligente oplossingen voorziet voor Microsoft Teams.

"De voorbije twee jaren hebben we significante stappen gezet in het oplossen van dit probleem en we hebben onze modellen voor nauwkeurigheid drastisch verbeterd met het gebruik van de context van vergaderingen en real-time, baanbrekende AI."

De mogelijkheid om met een volledige transcriptie van een vergadering aan de slag te gaan, zal door veel gebruikers van Teams met open armen worden ontvangen. Zeker zij die als taak hebben om notities te maken bij vergaderingen. Nu Teams hier al het zware werk overneemt, kan iedereen zich wat meer op het gesprek zelf richten.

Deze functie zal ook handig blijken voor mensen met gehoorproblemen. Voor hen is de opkomst van videogesprekken iets moeizamer.

Er schuilt echter wel nog een addertje onder het gras: deze nieuwe transcriptiefunctie is nog niet beschikbaar voor alle gebruikers en verschijnt niet meteen op alle platformen. Voorlopig werkt de feature ook enkel bij Engelstalige gebruikers. We weten ook nog niet wanneer het naar andere talen wordt uitgerold.

Gebruikers kunnen de functie terugvinden via de Teams desktopapplicatie of web client, maar zij die met de mobiele app werken moeten nog even wachten. De feature is ook nog niet compatibel met de Teams Meet Now-functie, maar volgens Microsoft zal hier "snel" ondersteuning voor volgen.

De toegang tot de transcriptie zal ook afhankelijk zijn van de licentie van de Teams-gebruiker. Deze feature, die voornamelijk gericht is op bedrijfsklanten, zal enkel beschikbaar zijn via Microsoft 365 E3, E5, Business Standard en Business Premium-abonnementen.

