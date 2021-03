Microsoft Teams update maakt het makkelijker om collega's te muten

Microsoft werkt aan een nieuwe administrator-opties voor het online samenwerkingsplatform Teams. Hiermee krijgen organisatoren van gesprekken meer controle over wie in staat is om te spreken.

Zoals te lezen valt in de roadmap van het bedrijf, zal de update meer flexibiliteit geven bij het toekennen van audio-toestemmingen. Zo kunnen gespreksadministratoren mogelijke verstoringen voor zijn en deze uitschakelen.

"Aanwezigen hoeven niet langer toestemming te vragen aan de organisator of presentatoren om te mogen spreken, en presentatoren en organisatoren kunnen nu voorkomen dat individuele aanwezigen hun microfoon opnieuw inschakelen, in plaats van dat bij alle aanwezigen tegelijkertijd te moeten doen", legde Microsoft uit.

De nieuwe functie wordt momenteel nog ontwikkeld, maar zou tegen het einde van volgende maand beschikbaar moeten zijn voor alle gebruikers.

Microsoft Teams audiocontrole

Het is bijna een jaar geleden dat we op grote schaal de overstap hebben gemaakt naar thuiswerken. Hoe dan ook blijven veel video-vergaderingen moeizaam verlopen. Er is bovendien slechts zelden sprake van etiquette, zeker als het op microfoons aankomt.

De aankomende update voor Windows Teams zorgt ervoor dat gespreksorganisatoren de verantwoordelijkheid wegnemen van aanwezigen, waardoor presentaties minder snel worden gestoord door de tussenkomst van ongewenste audio. In een e-learning context kunnen leerkrachten lesgeven zonder dat leerlingen de kans hebben om de les te onderbreken.

Deze nieuwe audio-opties worden vergezeld door de mogelijkheid om de video-feed van bepaalde gebruikers uit te schakelen. De functies zouden in mei moeten verschijnen. Deze laatstgenoemde functie zal gespreksbeheerders in staat stellen om te kiezen wie er in beeld verschijnt, waarbij andere aanwezigen nog steeds naar de vergadering kunnen luisteren.

Deze nieuwe mogelijkheden voor admins vormen een aanzienlijke uitbreiding van de opties waarmee je in Teams grotere groepen kan beheren. Veel gespreksorganisatoren zullen ongetwijfeld blij zijn met deze nieuwe functies.