Microsoft Edge installeert ongevraagd Office webapplicaties

De browser Microsoft Edge installeert naar verluidt in het geheim webapplicaties van Microsoft Office op Windows 10 computers, in ieder geval voor testers van de nieuwe besturingssysteemversies.

Normaal gesproken worden de webapplicaties van Office beschikbaar gemaakt om te installeren in je browser. Ook bij Chrome is dit het geval. Gebruikers die zijn ingelogd op hun Microsoft-account kunnen profiteren van Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Outlook in de vorm van webapplicaties.

Het lijkt er echter op dat sommige testers van preview-versies van Windows 10 ondervinden dat de webapplicaties (met uitzondering van OneNote) zonder aankondiging zijn geïnstalleerd op het systeem. Er zijn zelfs snelkoppelingen geplaatst in het Start-menu. Dit meldt Windows Latest.

Dit komt waarschijnlijk omdat de apps bij de testers worden vermeld als geïnstalleerde applicaties in de instellingen van Edge. Dit gebeurt op eenzelfde manier bij Chrome, waar Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties ook worden vermeld als geïnstalleerde apps en dus automatisch worden geïnstalleerd voor gebruikers van de browser.

Keuze wordt afgenomen

Het is natuurlijk mogelijk om de webapplicaties van Office weer te verwijderen van je computer. Via 'Programma's en onderdelen' in je 'Configuratiescherm' kun je dit doen. Dit geldt ook voor de G Suite-apps van Chrome. Echter kies je er in beide gevallen niet voor dat de apps überhaupt op de computer verschijnen.

Deze stiekeme verandering van Microsoft verschilt niet veel van wat grote rivaal Google doet. We hebben nog een klein beetje hoop dat deze automatische installaties uit de testversies misschien niet het daglicht gaan zien in de releaseversies van Windows 10 en Edge. Met elke experimentele verandering moeten we afwachten of deze daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.