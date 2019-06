MacBook Pro 2019 lanceringsdatum, nieuws en features

Terwijl de MacBook Pro 2018 duidelijk een upgrade is van zijn voorganger uit 2017, zijn er heel wat gebruikers van de MacBook die langzamerhand genoeg krijgen van waar Apple de laatste tijd mee bezig is. Apple brengt nieuwe MacBooks Pro en andere Apple-apparatuur sneller uit dan wij onze bankrekening kunnen aanzuiveren. Hoewel een aantal van deze upgrades betere toestellen hebben opgeleverd, petje af Mac mini , zijn er ook aantal upgrades die tot niets leiden.

Deze updates zijn allemaal te danken aan het feit dat Apple de aanpak bij de MacBook Pro in 2016 heeft veranderd en zich heeft gericht op functies die een van de beste Macs aantrekkelijker maken voor gewone gebruikers door het ontwerp verder te stroomlijnen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom Apple alle niet-Thunderbolt 3-poorten heeft verwijderd, en de MacBook Pro is zeker een geval van "pas een succesvol recept niet aan". Er zijn echter genoeg old-school Apple-gebruikers die vervreemd zijn van de nieuwste ontwerpfilosofie van Apple.

Toegegeven, de MacBook Pro 2018 heeft inderdaad genoten van een grote vernieuwing onder de motorkap, waar nu 8e generatie Coffee Lake-processoren draaien en een aantal van de snelste SSD's tot nog toe voor ongekende snelheden zorgen. Apple heeft niet alleen het scherm verbeterd met True Tone-technologie, maar ook de zwakke punten van het Butterfly-toetsenbord aangepakt (of toch een aantal.) Bij dit alles is de indrukwekkende accucapaciteit van het model uit 2017 bewaard gebleven.

Op het moment van schrijven in 2019, heeft Apple de configuraties onthuld voor de 15 inch MacBook Pro met de nieuwste 8-core Intel Core i9 , de nieuwste 9e generatie Intel processor (CPU). Dit zijn de configuraties voor de topmodellen van de Apple MacBook Pro. De goedkoopste ondersteunt de 2.3 GHz 8-core Intel Core i9 van de 9e generatie (Turbo Boost tot 4.8 GHz), CPU met 16GB geheugencapaciteit (RAM), een Radeon Pro 560X grafische kaart en 512GB SSD geheugencapaciteit voor een prijs van €3.299.

De overige modellen van de MacBook Pro serie, afgezien van de 13 inch versie zonder Touch Bar, hebben dezelfde verbeteringen ondergaan, waarbij de prijzen ongewijzigd zijn gebleven.

Wat houdt deze nieuwste update in voor de MacBook Pro 2019? Een van de gevolgen is dat het nu minder waarschijnlijk is dat er dit jaar een echte re-design zijn opwachting zal maken.

Wellicht kiest Apple voor de introductie van een volledig nieuw model in 2020 of 2021. Maar het is niet volledig uitgesloten dat deze kans bestaat.

De MacBook Pro 2019 die we verwachten, kan er nog steeds komen. Dat zou van voordeel zijn voor die gebruikers die dringend verlegen zitten om een upgrade, maar de aanschaf hebben uitgesteld omdat de modellen van 2017 en 2018 minder aantrekkelijke eigenschappen bieden. Maar het is niet waarschijnlijk dat dit model grondig zal worden herzien. Daar komt nog bij dat de bekende Apple analist, Ming-Chi Kuo, informatie heeft laten uitlekken die doet vermoeden dat Apple een 16 inch MacBook Pro 2019 zal uitbrengen met een 'volledig nieuw' design. Die kans bestaat nog steeds. En we duimen nog steeds dat ze iets zullen doen aan dat irritante toetsenbord.

Als er wordt gewerkt aan een complete herziening van de MacBook Pro 2019, is dit wat we hopen dat er gaat komen.

Bron afbeelding: Apple

MacBook Pro 2019, de lanceringsdatum

Apple-fans kijken nog steeds uit naar een MacBook Pro (en Mac Pro) met een re-design voor 2019, maar tot nog toe is er geen nieuws over een mogelijke lanceringsdatum. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien de laatste grote update is verschenen in juli 2018 en Apple onlangs is overgegaan op de 9e generatie Intel Core CPU configuraties.

Helaas hebben we op de WWDC 2018 niets nieuws gehoord over de MacBook Pro, hoewel het vreemd zou zijn macOS Catalina aan te treffen op een herziene versie van de MacBook Pro. We zullen nog een paar maanden geduld moeten hebben voor meer duidelijkheid over de datum, of zelfs voor een bevestiging dat het gaat gebeuren.

Maar als we afgaan op de eerdere lanceringsdata van Apple - de MacBook Pro 2017 is verschenen in juni 2017 - terwijl de MacBook Pro 2018 zonder veel opzien werd geïntroduceerd in juli 2018, lijkt een lancering van de MacBook Pro 2019 in de zomer zinvol en plausibel.

Toch moeten we er rekening mee houden dat Apple de introductie van de MacBook Pro nog uitstelt om te profiteren van een nieuwe technologie en systeemupdate, nu Intel de 10nm Ice Lake chips heeft aangekondigd op de CES 2019 voor introductie eind 2019 en macOS Catalina op de WWDC 2019 voor introductie in de herfst. En we mogen niet vergeten dat het 15 inch model onlangs nog een facelift heeft ondergaan met 9e generatie processoren.

Hoewel de kans op de introductie in 2019 van een herziene MacBook Pro kleiner is dan ooit, blijven we toch hoopvol gestemd. Op z'n minst zal er later dit jaar een versie verschijnen met verbeterde specificaties. Maar we kunnen alleen maar afwachten totdat Apple besluit iets los te laten over een MacBook Pro 2019.

Bron afbeelding: TechRadar

MacBook Pro 2019, de prijzen

Alleen al het feit dat Apple de MacBook Pro modellen zonder Touch Bar dit jaar geen upgrade heeft gegeven, zegt genoeg over welke kant zij opgaan. Het is waarschijnlijk dat deze modellen uit productie zullen gaan en dat wij moeten betalen voor een technologie, die wel veelbelovend is, maar nog niet is uitgerijpt of algemeen wordt toegepast.

Het grootste nadeel van de modellen van 2018 is dat je duizenden euro's moet uitgeven voor de grootst mogelijke combinatie van RAM (de optie van 32GB RAM is alleen beschikbaar voor de 15 inch modellen) en SSD. Als je dat niet doet, zit je met het kleinste RAM geheugen en een Touch Bar die niet eens universeel compatibel is. Fotografen en filmmakers, die een groter scherm nodig hebben, kunnen een model zonder Touch Bar wel vergeten.

Je kunt ook een upgrade voor je 13 inch model vergeten. Aangezien het merendeel van de componenten is gesoldeerd, heb je een deskundige nodig en verlies je de garantie. Waarschijnlijk moet je ook nog een docking-station aanschaffen van een andere fabrikant, omdat je alleen de beschikking hebt over USB-C Thunderbolt 3 poorten en een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Natuurlijk valt het moeilijk te voorspellen, maar dit soort prijskaartje zul je vaker tegenkomen. Momenteel kost het 13 inch basismodel, met Touch Bar configuratie, 8GB RAM, 256GB SSD en vier Thunderbolt 3 poorten €1.999. In principe betaal je €250 meer voor de Touch Bar, Touch ID en twee extra Thunderbolt 3 poorten. Over de Touch ID kunnen we weliswaar niet klagen.

Voor wat het 15 inch model betreft, met 9e generatie Intel Core i9-configuratie en prijzen vanaf €3.299, zouden we graag zien dat deze prijs gehandhaafd blijft, ook na een opfrissing van het design.

Bron afbeelding: Apple

Wat we willen zien bij de MacBook Pro 2019

Apple heeft zich de laatste tijd niet echt populair gemaakt, gezien de grote flop van het toetsenbord in de periode van 2016 tot 2019, de problematische Touch Bar en het gesoldeerde RAM geheugen, om maar een paar dingen te noemen. Toch hopen we dat Apple tot inkeer komt in 2019 en zijn klanten weer datgene biedt dat zij nodig hebben en hun geen dingen aanpraat die ze niet kunnen gebruiken.

Alsjeblieft meer keuze bij de poorten

Als Apple al blijft vasthouden aan Thunderbolt 3 en niets anders, dan hadden we op z'n minst graag een docking-station of een USB-adapter, een Mini DisplayPort en HDMI zonder extra kosten. In plaats van extra geld te moeten uitgeven aan spullen van externe leveranciers.



Om eerlijk te zijn, is de beperking tot Thunderbolt 3 gewoon lastig.

De MacBook Pro is bestemd voor professionals die verwachten naadloos te kunnen werken. Natuurlijk is Thunderbolt 3 krachtig en veelzijdig: het geeft je de mogelijkheid om op te laden, een supersnelle output en data-overdrachten. Maar we gebruiken ook heel wat apparaten en accessoires die Thunderbolt niet ondersteunen. Als we verwacht worden deze kabel aan te sluiten op die adapter, die dan weer in die poort moet, mag Apple niet verwachten dat we daar blij van worden.



En nu we het er toch over hebben, kunnen we ook alsjeblieft weer MagSafe terugkrijgen? Sommigen onder ons hebben de neiging te struikelen over al die kabels en het zou fijn zijn als in zo'n geval de oudere modellen er niet onder zouden lijden.

Maar als we bedenken dat Apple de nieuwste MacBook Air heeft uitgebracht met maar twee Thunderbolt 3 poorten en geen MagSafe voeding, lijkt de kans gering dat Apple variatie gaat aanbrengen bij de poorten op de MacBook Pro 2019. We hopen dus maar dat er ook een docking-station of adapter in de doos zal zitten.

Verbeterde Touch Bar

Voor wat betreft de nieuwe Touch Bar, lijkt het erop dat Apple van geen wijken weet.

Ondanks de vele klachten van gebruikers en het feit dat heel wat mensen de Bar liever niet willen hebben, schijnt Apple de MacBooks Pro zonder Touch Bar uit productie te willen nemen. Alleen de MacBooks Pro met Touch Bar beschikken nu over de 8e generatie Intel processor en hebben de upgrades voor het True Tone scherm gekregen.



Dat is allemaal goed en wel en de technologie ziet er, eerlijk gezegd, ook veelbelovend uit. Maar als Apple een paar honderd euro extra vraagt voor een nieuwe functie, dan willen we die ook volledig kunnen gebruiken. Tot nu toe blijft de compatibiliteit van de Touch Bar beperkt tot een paar programma's en apps. Als de Bar blijft, dan we willen we ook dat het aantal mogelijkheden wordt uitgebreid. En het zou ook fijn zijn als hij werkte zonder vast te lopen en geen problemen geeft bij dikkere vingers.

Bron afbeelding: TechRadar

Of een alternatief bieden

De Touch Bar ziet er veelbelovend uit, maar het is niet bepaald een functie die de meeste gebruikers nodig hebben. We zijn niet allemaal fotografen, filmmakers of kunstenaars. Er zijn mensen die de MacBook Pro gebruiken vanwege de grote productiviteit die de gestroomlijnde interface en de gebruiksvriendelijkheid te bieden hebben. En deze mensen, de gemiddelde gebruikers die nu deel worden van de doelgroep waar Apple zich op richt, hebben helemaal geen Touch Bar nodig. Voor hen zit de Touch Bar misschien eerder in de weg. Bovendien moeten ze extra betalen voor iets dat ze nauwelijks zullen gebruiken.

We zouden graag zien dat deze gebruikers een keuze krijgen. Misschien is het een goed idee het 15 inch model zonder Touch Bar weer terug te brengen en het 13 inch model zonder Touch Bar een upgrade te geven?



Beter toetsenbord, scherm en geluid

Goed, Apple heeft het toetsenbord verfijnd. Het is nu stiller en stijver dan wat we gewend waren en er zit minder speling in dan bij de meeste toetsenborden. Maar het nieuwe toetsenbord is niet het beste wat betreft ergonomie. We hebben er geen hekel aan, maar vinden het niet meteen geweldig. Natuurlijk zouden we kunnen wennen aan het toetsenbord, maar toch zouden we liever een betere versie hebben.

Nog beter zou zijn als Apple weer het oude design terug zou brengen, waar de meesten van ons aan gehecht zijn geraakt.

De designers van de MacBook Pro zouden eens naar de iPhone X moeten kijken en afscheid nemen van het ontwerp met de rand. Er wordt heel wat nuttige ruimte verkwist en een randloos scherm biedt gebruikers een groter beeldoppervlak zonder dat dit ten koste van de beschikbare ruimte gaat. Bovendien oogt een update zonder rand frisser en moderner. Daar komt nog bij dat een notebook, die ontworpen is om te werken met 4K-media, ook de optie van een 4K-scherm moet bieden.



En nu we het erover hebben: we zouden het op prijs stellen als Apple iets zou kunnen doen aan die luidsprekers. We begrijpen dat Apple een slank design wil, maar de speakers in de oudere MacBooks Pro waren duidelijk beter. Met al die technologie die ze ontwikkelen, kan het niet moeilijk zijn een set speakers te monteren die meer geluid geven en betere bassen hebben.





Nieuwe Intel processor, meer geheugen

De MacBook pro 2018 heeft net een update ondergaan met Kaby Lake Refresh en Coffee Lake voor het 13 inch model, en met de 9e generatie chips voor het 15 inch model. Jammer genoeg heeft Intel al de Whiskey Lake en Amber Lake processors uitgebracht en daardoor zijn een aantal MacBook configuraties achterop geraakt, zij het in beperkte mate. Met Whiskey Lake nemen de prestaties eigenlijk maar minimaal toe zodat de meeste gebruikers het niet eens in de gaten zullen hebben.



Maar op de CES 2019 is Intel Ice Lake aangekondigd als eerste ronde van de 10nm Sunny Cove processors voor notebooks. We verwachten dat deze chips tegen het einde van 2019 zullen verschijnen. Als er dus plannen bestaan bij Apple voor toepassing van de nieuwe CPU's in de volgende MacBooks, en dat moeten ze beslist ook doen, zouden de nieuwe MacBooks Pro pas tegen het einde van het jaar uitkomen.

Als dat gebeurt, hopen we dat Apple afscheid neemt van de 7e generatie Kaby Lake configuraties en het 13 inch model voorziet van een 9e generatie Coffee Lake configuratie.

Er zijn ook geruchten dat Apple alle types processors zal ondersteunen die ze toepassen in de MacBook 2019 met meer RAM-geheugen, met name bij het 13 inch model. Terwijl de vorige 13 inch MacBooks Pro niet verder kwamen dan 16GB, wordt er beweerd dat er een uiterst handzame Mac komt met een ongelofelijke geheugencapaciteit van 32GB. Dat is geweldig nieuws want de vraag naar meer geheugen neemt van jaar tot jaar toe.