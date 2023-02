Voorkom deze kostbare fout met een dure 4K laser projector

Als je op zoek bent naar een gloednieuwe 4K laserprojector om je thuisbioscoop een upgrade te geven, vergeet dan niet om de specs te lezen want anders kan je voor een onaangename verrassing komen te staan.



Moderne projectoren zijn top en mensen zouden op zijn minst moeten overwegen om de televisie te dumpen en plaats maken voor een projector als je een serieuze filmconnoisseur bent.

Natuurlijk zijn de beste 4K projectoren duurder dan de beste 4K televisies, en moet je ervoor zorgen dat je een juiste ruimte hebt voor je thuisbioscoop met een grote witte muur en geen ramen of gordijnen als je het beste beeld wilt hebben. Toch gaat niets boven de sfeer en ambiance die een projector kan creëren.

Dus in onze missie bij TechRadar om mensen te overtuigen om projectors te gebruiken, nam onze collega Hamish van TechRadar de Epson EH-LS11000W mee naar zijn ouders om hen te laten zien waarom het zo'n prachtapparaat was.

In zijn review was hij echt onder de indruk van het scherpe 4K-beeld van de laserprojector (dat kan worden uitgebreid tot een grootte van 300 inch) en de prachtige kleuren van het beeld, hoewel het contrast in donkere scènes beter kon (vooral voor de prijs). Bovendien zijn de beperkte poorten en het ontbreken van TV OS een slechte combinatie, omdat je een poort moet verspillen aan een streamingstick.

Bovendien, zoals hij bij zijn ouders thuis ontdekte nadat hij een paar uur opschepte over het apparaat en het instelde, heeft de Epson geen ingebouwde luidsprekers. Deze realisatie bracht de filmavond onmiddellijk tot stilstand, omdat zijn familie hem niet graag hun soundbar wilde uitlenen en hun bestaande TV-installatie wilde verpesten. Dus stopte Hamish de EH-LS11000W terneergeslagen terug in zijn doos. TV één, projector nul.

Epson EH-LS11000W projector (Image credit: Future)

Juiste projector, verkeerde thuisbioscoop

Dit is eigenlijk niet zo ongebruikelijk voor projectoren; zelfs vrij dure opties zoals de Epson EH-LS11000W (waar je toch al snel tussen de 4.500 en 5.000 euro moet betalen) focussen op het produceren van schitterend beeld en laten de audio over aan andere apparaten.



Maar in zijn enthousiasme vergat Hamish dit. Hij nam aan dat de openingen aan de zijkant van de machine bedoeld waren om de speakers helder geluid te laten produceren, maar vergat dat het in feite openingen konden zijn om de hitte af te voeren van de laserinstallatie.

Gelukkig had hij de 4K laser projector in bruikleen voor zijn review, en heeft hij niet duizenden euro's uitgegeven voor een thuisbioscoop die alleen maar stille films uit de jaren 30 kon draaien.

Maar dit moment is een goede herinnering dat zelfs wij fouten kunnen maken en dingen kunnen aannemen over een cool uitziend product die niet kloppen. Daarom raden we altijd om de specs van een product en eventuele reviews te lezen en te bestuderen en niet alleen naar de eindscore te kijken.

Projectoren zonder speakers zoals de Epson EH-LS11000W hebben zeker een plek in een thuisbioscoop, maar dat ligt wel aan wat je al hebt staan. Dat geldt voor veel technologie; het gaat er niet om hoe geweldig het apparaat is, maar of het geschikt is voor jou en je behoeften.