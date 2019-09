Locatie van iPhone-gebruikers met iOS 13 wordt automatisch doorgegeven bij bellen naar 112

Bij de ontwikkeling van iOS 13 heeft Apple ook aan veiligheid gedacht, dat wordt duidelijk uit het nieuws dat de locatie meteen gedeeld wordt bij het bellen naar 112.

Als er een noodoproep wordt gedaan, krijgen de meldkamers meteen de locatie door van de persoon die belt met een iPhone met een iOS 13-upgrade. Dit scheelt een hoop tijd, tijd die hoognodig is als het gaat om een ongeluk waar mensen in levensgevaar kunnen zijn.

De techniek, genaamd advanced mobile location, is ook voor de beller prettiger. Door de kritieke situatie kan het zijn dat de beller de locatie niet goed doorgeeft aan de meldkamer.

Advanced mobile location (aml)

De techniek zat al in iOS, alleen moesten providers het nog inbouwen in het netwerk. Voor Android-smartphones (met minimaal versie 4.0) met Google-diensten is de functie al beschikbaar.

Advanced mobile location, zoals de techniek heet, werkt als volgt: Zodra je belt naar een alarmnummer, in Nederland en België is dat 112, wordt automatisch locatievoorziening ingeschakeld. Jouw telefoon stuurt dan een bericht naar de meldkamer waarin precies staat waar jij je bevindt. De meldkamer ontvangt de coördinaten van de locatie van je telefoon, je telefoonnummer en het IMSI-nummer van je smartphone. Die laatste bevat de landcode, de code van de provider en de code van het mobiele abonnement.

AML werkt ook als je de locatievoorzieningen uit hebt staan, dit wordt dan alleen ingeschakeld als je het gesprek met de meldkamer voert. Ook werkt het als je belt zonder simkaart. De optie om 112 te bellen is er namelijk ook als er geen simkaart in je telefoon zit.

Bekijk hier de infographic om te zien hoe advanced mobile location precies werkt.