Leak: Warzone 2 bevat twee maps

Call of Duty: Warzone 2, de aankomende opvolger van Activision's battle royale-game, bevat een tweede map die lijkt op Rebirth Island.

Althans, dat is wat de welbekende leaker Tom Henderson zegt. Hij geeft aan dat er momenteel een kleinere map voor Call of Duty: Warzone 2 wordt ontwikkeld, welke waarschijnlijk na de lancering van de game wordt uitgebracht. Henderson schrijft verder in Exputer (opens in new tab) dat minstens een tester de tweede map heeft gespot in het menu van Warzone 2. Desondanks was deze voor hen niet toegankelijk.

Er is weinig specifieks bekend over de map. Desondanks wordt gezegd dat deze even groot wordt als Warzone's Rebirth Island. Die map, welke eind 2020 werd uitgebracht tijdens Warzone's eerste seizoen, is compacter dan Verdansk en Caldera. Hierdoor is er meer ruimte voor fanatieke gevechten van dichtbij. Ook is het spelersaantal lager zodat de matches vlugger zijn.

(Image credit: Infinity Ward)

Twee is beter dan een

Dat Warzone 2 twee maps krijgt is geen verrassing. Rebirth Island is een hit in de ogen van Call of Duty-fans. De map biedt niet alleen een nieuwe omgeving om te verkennen, het tempo van de gehele game wordt ook opgeschroefd. Rebirth Island is dan ook ideaal voor spelers die graag snellere matches willen zonder dat die te lang worden.

Met deze beperkte informatie lijkt het erop dat Activision dat succes wil nabootsen. Een opvolger met twee maps kan Warzone 2 aantrekkelijk maken, samen met de functies die de huidige Warzone-fans waarderen.

Op het moment van schrijven is er nog geen releasedatum voor Warzone 2 bekend. Eerder dit jaar meldde Activision aan investeerders (opens in new tab) dat de ontwikkeling van de game ''erg goed verloopt'', met plannen om de opvolger later dit jaar officieel te onthullen. Een bericht (opens in new tab) in januari bericht echter dat de publisher Warzone 2 in 2023 verwacht uit te brengen.

Dit klinkt aannemelijk. Warzone werd in maart 2020 gelanceerd. Een gat van drie jaar tussen de oorspronkelijke game en de opvolger is goed mogelijk. We verwachten later dit jaar meer te horen te krijgen over de maps en releasedatum van Warzone 2.