Lancering Motorola Razr twee weken vertraagd

Het maken van opvouwbare smartphones is blijkbaar niet gemakkelijk, aangezien de volgende vertragingen in de lanceringen van de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. De Motorola voegt zich daar nu bij, hoewel het nu gaat om een relatief korte uitstel.

Hoewel er al pre-orders voor de smartphone zijn in Amerika, zal hij pas vanaf 18 februari geleverd worden. Wat nog onduidelijk is, is of deze nieuwe datum ook van toepassing is op mensen die de smartphone al hebben besteld. Het kan ook zijn dat dit alleen geldt voor nieuwe pre-orders.

In Nederland zal de lancering van de Razr sowieso later zijn, een woordvoerder van Lenovo (het moederbedrijf van Motorola) liet eerder weten dat de Razr binnen een paar maanden in Nederland verkrijgbaar is.

Lees ook: Nokia lanceert zijn eerste opvouwbare smartphone waarschijnlijk eind dit jaar

Een mogelijke oorzaak van de vertraging zou kunnen zijn, dat Motorola de hoge vraag niet aankan. Als dat het geval is, dan is het eigenlijk wel veelbelovend dat er een gezonde vraag is naar opvouwbare smartphones. Hoewel het nog onduidelijk is hoeveel toestellen het bedrijf heeft geproduceerd.

Ook zou het mogelijk zijn dat de Motorola Razr nog niet klaar is voor een lancering. Het bedrijf heeft tenslotte onlangs nog een aantal ondersteuningsvideo's geintroduceerd voor de telefoon, waarvan een beweert dat de hobbels onder het scherm 'normaal' zijn. Dit kan een teken zijn dat de smartphone misschien nog wat bijgeschaafd moet worden.

Wat de reden ook is, je kunt de extra tijd goed gebruiken als je de Razr wilt kopen, om wat meer geld te sparen. De opvouwbare smartphone kost namelijk 1499 dollar, dat is omgerekend zo'n € 1362 euro.

Via GSMArena