JBL onthult draadloze earbuds met display in oplaadcase

JBL's zojuist aangekondigde Tour Pro 2 true wireless earbuds zien eruit als normale draadloze oortjes... tot je de case erbij neemt. Die heeft namelijk een mini touchscreen.

Als de Tour Pro 2 zijn beloftes waar kan maken, dan betekent dit een grote wijziging in hoe we omgaan met draadloze oortjes en hun oplaadcase. Naast de app en de bediening op de oortjes, kan je de oplaadcase gebruiken voor een waaier aan nieuwe mogelijkheden. Je kan het niveau van de noise-cancelling aanpassen, de muziek bedienen en zelfs inkomende oproepen accepteren.

Analyse: JBL heeft een primeur in handen

JBL omschrijft de Tour Pro 2 als volgt: "Het zijn onze krachtigste en meest functionele oortjes tot nu toe, die de prestaties naar een hoger niveau tillen met een slimme, naadloze gebruikerservaring en superieure audio, inclusief meeslepende JBL Spatial Sound en de eerste draadloze oortjes in JBL's innovatieve smart case".

Het display in de case is 1,45 inch groot en komt daarmee dicht in de buurt van een smartwatch. Zolang de case verbonden is met je telefoon, kan je meldingen bekijken, de instellingen van de oortjes aanpassen en eigenlijk alles wat je ook met een smartwatch zou kunnen doen.

Je hebt je telefoon haast niet meer nodig met deze case. (Image credit: TechRadar)

Genoeg over de case, de 10mm dynamische drivers en Bluetooth 5.3 LE audio-compatibele oortjes hebben nog meer in petto.

Je kunt het geluid aanpassen in de Personi-fi 2.0-software of de gehoorkanaaltest uitvoeren en vervolgens ontspannen terwijl de hybride True Adaptive ANC de rest doet. Als je wil bellen, beloven de zes microfoons kristalheldere audio en de geavanceerde ingebouwde stemherkenning kan op je stem reageren. Zo zal de muziek pauzeren en Ambient Aware ingeschakeld worden als je praat en vervolgens zal de muziek hervatten als het gesprek voorbij is.

De oortjes zelf hebben een batterijduur van 10 uur (zonder ANC) en met een volledig opgeladen case kan je daar nog 40 uur bovenop doen. We weten echter niet in welke mate de batterij in de case afneemt wanneer je hem gebruikt. Wie actief met de case aan het prutsen is tijdens een treinrit, zal wellicht minder dan 40 uur bij kunnen tanken. De case zelf kan ook draadloos opgeladen worden.

JBL Tour One M2 hoofdtelefoon wil ook wat spotlicht

(Image credit: JBL (Harman))

De aankomende JBL Tour One M2 (opvolger van de JBL Tour One Wireless) was ook van de partij. Deze koptelefoon is uitgerust met Bluetooth 5.3 met LE Audio, true adaptive noise cancelling met aanpasbare ANC en ambient sound, 40mm dynamische drivers, Personi-fi 2.0, vier microfoons voor heldere gesprekken met VoiceAware, meeslepend JBL Spatial Sound, tot 50 uur afspeeltijd (30 uur met ANC) en een compact, opvouwbaar ontwerp dat slechts 268g weegt.

Beide producten zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2023 in zowel Nederland als België. De huidige adviesprijzen zijn 249 euro voor de Tour Pro 2 draadloze oortjes en 299 euro voor de Tour One M2 koptelefoon.