iPhone 9 wordt waarschijnlijk toch deze maand onthuld

De iPhone 9, of iPhone SE 2 zoals hij wordt genoemd, is gelekt en we verwachten hem deze maand (maart) te zien voordat de uitbraak van het coronavirus de smartphoneproductie vertraagt. Maar volgens een nieuw gerucht ligt de iPhone 9 nog op schema.

Volgens bronnen uit de branche, die spraken met DigiTimes, is het toestel zijn laatste fase van technische validatie ingegaan in China.

Hoewel de website niet precies zegt wat dit inhoudt voor de lanceringsdatum, klinkt het nu wel alsof de smartphone bijna klaar is. En in dat geval verwachten we hem binnenkort te zien.

Het meest specifieke gerucht komt van iphone-ticker (een Duitse iPhone nieuwswebsite), deze beweert dat de smartphone waarschijnlijk op 31 maart wordt aangekondigd voordat het op 3 april in de winkel verschijnt. Meerdere andere bronnen richten zich op een lancering in maart.

Een vertraging is nog steeds aannemelijk

Dat gezegd hebbende, eerdere berichten wekken de suggestie dat de noodsituatie rondom het coronavirus invloed heeft op de iPhone productie. Dus ook al is het proces bijna voltooid, staan we er niet van te kijken als de lanceringsdatum wat wordt opgeschoven. Of, als de iPhone 9 is aangekondigd voor eind maart dat hij misschien pas weken later in de schappen ligt.

Inderdaad, gerenommeerde Apple analist Ming-Chi Kuo heeft onlangs nog gezegd dat het toestel ergens in de eerste helft van het jaar gelanceerd wordt, volgens MacRumors betekent dit potentieel een wachttijd van weken of zelfs maanden.

En er is altijd de mogelijkheid dat de bronnen van DigiTimes het bij het verkeerde eind hebben, dus we gaan er zeker niet vanuit dat we deze maand een eerste blik kunnen werpen op de handset. En de iPhone 9 zal op z'n minst eerder vroeg dan laat uitgebracht worden.

Via BGR