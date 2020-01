Huawei smartphones zullen nooit meer Google apps gebruiken

In mei 2019 kondigde Google aan dat Huawei de Google Mobile Services niet langer mocht gebruiken op zijn nieuwe smartphones, waardoor onder andere de Mate 30 en mogelijk de toekomstige P40-toestellen geen Play Store hebben. Hoewel veel mensen dachten dat de situatie kon worden opgelost door het verbod "gewoon" op te heffen, lijkt het erop dat Huawei zich nu volledig toelegt op de ontwikkeling van een eigen ecosysteem.

Dat zegt Huawei-topman Fred Wangfei, die als gastheer aanwezig was op een conferentie over de toekomstige strategie van Huawei. We moeten hier wel bij zeggen dat de originele berichtgeving van het Oostenrijkse DerStandard geen citaten vanop de conferentie bevat.

Volgens DerStandard heeft Wangfei gezworen dat Huawei niet zal terugkeren naar de services van Google, zelfs als het verbod wordt opgeheven. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen garantie is dat er later geen nieuw verbod zal worden geplaatst.

We hebben al gehoord dat Huawei werkt aan zowel HarmonyOS, een besturingssysteem dat op verschillende apparaten zal werken, als aan de Huawei Mobile Services (HMS), een vervanger van de Google Mobile Services (GMS). HMS zou bovendien geschikt moeten zijn voor zowel HarmonyOS als Android. De Chinese smartphonemaker mag nog wel gebruikmaken van Android, aangezien het een open-source besturingssysteem is.

Het lijkt erop dat Huawei voorlopig nog graag aan Android wil vasthouden, want toen we het bedrijf om commentaar vroegen, vertelde het ons het volgende: "Een open Android-ecosysteem is nog steeds onze eerste keuze, maar als we het niet kunnen blijven gebruiken, hebben we de mogelijkheid om ons eigen ecosysteem te ontwikkelen".

Dit bevestigt echter niet expliciet dat het bedrijf de GMS terug wil, want Android staat los van Google's Mobile Services. Huawei zou dus gewoon Android kunnen gebruiken om zijn HMS verder uit te bouwen en hoeft daarvoor niet noodzakelijk een beroep te doen op HarmonyOS .

Op dit moment is niemand er echt zeker van hoe ver Huawei staat met HMS, dus het zou nog jaren kunnen duren voordat het bedrijf een degelijke selectie apps bij elkaar krijgt. Aan de andere kant zou de Huawei P40-serie die we verwachten in maart al uitgerust zijn met HMS.

Als Huawei zijn eigen app store populair genoeg kan maken (zowel bij consumenten al app-ontwikkelaars), zouden we de apps van Google (Gmail, YouTube, Maps etc) via deze nieuwe store terug kunnen zien komen op de Huawei-toestellen. Het zou in het belang van de zoekgigant zijn om zijn applicaties voor zoveel mogelijk gebruikers beschikbaar te maken. Alle Google-apps zijn immers terug te vinden in de App Store van Apple.

Niemand kan voorspellen wat er gaat gebeuren, dus we kunnen alleen maar afwachten. Als Huawei zijn concurrent voor Android en iOS van de grond kan krijgen, kan het duopolie van het besturingssystemen voor smartphones eindelijk een echte concurrent krijgen.