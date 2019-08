House of Marley lanceert eco-vriendelijke AirPods-concurrent

Muziekliefhebbers die bewust en ecologische met onze planeet willen omgaan kunnen zich verheugen op de eerste versie van House of Marleys draadloze oordopjes. Qua audiokwaliteit zouden ze Apples AirPods evenaren, maar dan met het grote verschil dat dit paar gemaakt is van duurzame materialen.

De eerste echte draadloze oordopjes van House of Marley met als naam 'Liberate Air', zijn ontworpen als "een milieubewust alternatief voor de zee van kunststoffen op de markt" en zijn gemaakt van een mengsel van bamboe, recycleerbaar aluminium en een natuurlijk houtvezelcomposiet gemaakt van zaagsel. Ook de kenmerkende stof van het merk is samengesteld uit gerecycleerde plastieken flessen.

Het gaat echter niet alleen om de materialen - deze oordopjes hebben ook een indrukwekkende batterijduur die de batterij van de Apple AirPods en onze huidige favoriet - de Sony WF-1000XM3 - overtreft.

De oortjes zelf geven je negen uur lang luisterplezier. De bijhorende case geeft je een extra laadtijd van twee en half uur. Zo kan de batterij in totaal 32 uur mee.

Sport-vriendelijk

Net zoals de AirPods zijn de Liberate Airs ontworpen met een naadloze koppelingservaring tussen de twee oortjes. House of Marley stelt dat zodra je ze voor het eerst met je apparaat hebt gekoppeld, ze automatisch verbinding maken van zodra je ze uit de case haalt.

De externe behuizing van de oordopjes is voorzien van touch-bedieningselementen waarmee u het afspelen van uw muziek en gesprekken kunt bedienen of de stemassistent van uw apparaat kunt oproepen. Of u nu Google Assistant of Siri gebruikt, alles werkt met de Liberate Airs.

De Liberate Airs zijn geschikt voor sportsessies en hebben een IPX4 waterbestendigheidsclassificatie. Dat is genoeg om je door een zweterige loopsessie te krijgen, maar je zal er niet mee onder de douche kunnen gaan staan na het lopen. Dat is wel jammer.

Een coole functie bij het trainen is de mogelijkheid om elk oordopje afzonderlijk te gebruiken; als je bijvoorbeeld op een drukke straat loopt of fietst, kun je slechts één oordopje gebruiken, zodat één oor vrij blijft om je omgeving te horen.

(Image credit: House of Marley)

Hoe zit het met de audiokwaliteit?

Hoe zit het met het geluid? Wel, House of Marley heeft niet veel informatie gegeven over de geluidskwaliteit van deze oordopjes, behalve dat de Liberate Airs "een soepele, krachtige bas, energieke middentonen en hoge tonen bieden met een geluid dat boven het geluid van de stad hoorbaar is".

Zonder het soort drivers te kennen die in de Liberate Airs worden gebruikt, is het moeilijk om te zeggen of ze een echte rivaal zullen zijn voor de Apple Airpods, althans in termen van geluidskwaliteit.

Toch zal het gebruik van milieuvriendelijke materialen zeker een beroep doen op een groeiend aantal jonge mensen die veel waarde hechten aan het milieu en toch ook de nieuwste technologie in handen willen krijgen.

Ze zijn ook iets goedkoper dan de Apple oordopjes. De Liberate Airs kosten 150 euro en zijn verkrijgbaar bij Bax Shop of rechtstreeks bij House of Marley.