Google rolt een tool voor video-analytics uit

Google voegt de optie toe voor administratoren om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde inzichten als het op de kwaliteit van de Meet-videoconferenties aankomt.

Volgens een recente update van Google Workspace zullen gebruikers snel in staat zijn om een dieper zicht te krijgen dat hen van meer details zal voorzien, als onderdeel van de Meet Quality Tool .

De update zal administratoren de kans geven om de mute/unmute-activiteit te zien, alsook veranderingen in het netwerk-protocol, types netwerkverbindingen, wie participanten uitnodigde, wie deelnemers verwijderde, en kwaliteitsbeoordelingen aan het einde van de oproep. Deze data zullen beschikbaar zijn voor lopende en afgeronde meetings, met waarden die bijna onmiddellijk worden geüpdatet.

“Een combinatie van verscheidene technische factoren en activiteiten hebben een effect op de waargenomen kwaliteit van een meeting", legde de Workspace-update verder uit. "Dit bijkomstig niveau van informatie over meetings zal admins helpen om meer efficiënt te worden in het verbeteren van de vergaderkwaliteiten van hun gebruikers."

Meeting-statistieken

Voor de data-liefhebbers is het alvast goed nieuws. De nieuwe Google Meet-details zijn vrijwel direct beschikbaar bij het bekijken van een meeting in de Meet Quality Tool. Het bewegen met je muis over een gebeurtenis, zoals een nieuwe participant die deel van een call komt uitmaken, zal bijkomende details en een tijdstempel vertonen.

Natuurlijk is deze functie niet echt zo belangrijk voor de meeste gebruikers van Google Meet, maar het kan nuttige informatie verschaffen voor enkele bedrijfsadministratoren, zeker nu videoconferenties enorm in populariteit zijn toegenomen.

Ook al hebben digitale oplossingen zoals Google Meet bedrijven geholpen tijdens de coronavirus-pandemie, het is toch niet altijd van een leien dakje gegaan, met het verschijnen van verstoringen en veiligheidsproblemen. Door de vergaderingskwaliteit in meer detail te kunnen bekijken, zullen administratoren geholpen worden in het verzekeren dat de productiviteits- en efficiëntieniveaus hoog blijven voor meetings, nu een meer fysieke samenwerking niet mogelijk is.