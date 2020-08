Zo verwijder je de Google Meet knop in Gmail op je smartphone

Google heeft hard gewerkt aan de integratie van Google Meet in Gmail, wat een geweldig idee lijkt nu werken op afstand de 'nieuwe norm' is. Het is echter niet allemaal goed nieuws en als je de mobiele app van Gmail gebruikt, kan het zijn dat je je ergert aan het feit dat een groot deel van je scherm nu ingenomen is door een Meet-knop.

Gelukkig is deze knop eenvoudig te verwijderen als je Meet niet regelmatig gebruikt (of als je het liever via de afzonderlijke Meet-app gebruikt).

(Image credit: Google)

1. Open de instellingen van je Gmail-account

Tik op het menupictogram linksboven in de Gmail-app en selecteer het account dat je momenteel gebruikt (als je meerdere Gmail-accounts hebt, moet je de instellingen voor elk account bijwerken).

(Image credit: Google)

2. Schakel de Meet-knop uit en herstart

Scrol naar beneden totdat je een selectievakje ziet dat is aangevinkt met 'Toon het tabblad 'Meet' voor videobellen' en vink het uit. De app zal knipperen als hij opnieuw wordt opgestart en je wordt terug naar je inbox gebracht. De knop 'Meet' zou nu weg moeten zijn, zodat je je inbox ononderbroken kunt doornemen.

(Image credit: Google)

3. Problemen gehad?

Als de knop blijft staan nadat je het vakje hebt uitgevinkt en de app opnieuw is geladen, kan dat zijn omdat je per ongeluk van account bent gewisseld. Tik nogmaals op het menupictogram en selecteer het juiste account.