Google Maps-probleem met donkere modus eindelijk opgelost

Google Maps-gebruikers kunnen weer opgelucht adem halen. Google Maps op Android Auto start vandaag niet meer automatisch in de donkere modus op.

Gebruikers van versie 11.33 van Google Maps merkten de bug op. Normaal hoort Google Maps in de avond van het lichte thema automatisch over te gaan naar het donkere thema. Vanwege de bug startte Maps altijd in de donkere modus op, ongeacht andere instellingen. Het was wel mogelijk om een vroegere versie van de app te installeren om van de bug af te komen.

Dit is nu niet meer nodig. Google Maps update 11.35.1 heeft het probleem stilletjes opgelost (via Autoevolution (opens in new tab)). Dezelfde site merkt ook op dat Google een forumpost waarin gebruikers over het probleem klaagden, heeft verwijderd. Dit is waarschijnlijk een teken dat het probleem verleden tijd is.

Het is natuurlijk niet het einde van de wereld om Google Maps in het donkere thema te gebruiken. Als je echter het lichte thema gewend bent, kan iets anders storend zijn tijdens een lange autorit. Sommige gebruikers vinden het lichte thema daarnaast makkelijker om te lezen. Het is daarom maar goed dat Google het probleem snel heeft opgelost.

Als je de update nog niet hebt, zou dat de komende dagen automatisch moeten gebeuren.

Ergens in de komende weken introduceert Google Maps op Android een nieuwe minimap-widget die de lokale verkeersomstandigheden uitlicht.