Gerucht: Samsung Galaxy Fold wordt volgende week aangekondigd

We zitten allemaal te wachten op de onthulling van de Samsung Galaxy Fold. De smartphone zou eerst in april worden gepresenteerd, maar vanwege een aantal problemen met de telefoon ging dit niet door.

Inmiddels zijn de problemen opgelost en kunnen we in september de eerste opvouwbare smartphone van Samsung verwachten. Maar om welke dag dit precies gaat was nog niet bekend, tot vandaag.

De Koreaanse website Yonhap meldt dat Samsung de Galaxy Fold op vrijdag 6 september wil lanceren in Zuid-Korea. Op die dag begint ook IFA in Berlijn. Yonhap verwacht dat Samsung tijdens dit evenement meer zal vertellen over de Galaxy Fold.

Lanceringsdatum vervroegd

Volgens Yonhap had het Koreaanse bedrijf de bekendmaking van de Galaxy Fold voor eind september gepland, maar hebben ze toch besloten om dit te vervroegen.

Wanneer de Galaxy Fold in de Benelux uitgebracht wordt, is nog niet bekend, eerder liet Samsung namelijk weten dat de opvouwbare smartphone in een beperkt aantal landen beschikbaar zal zijn, waaronder Zuid-Korea, China en Amerika.

Het is goed mogelijk dat de voorspelling van Yonhap juist is, de website heeft namelijk vaker informatie naar buiten gebracht over Samsung die later ook bleek te kloppen.