Gelekte camera specs Samsung Galaxy S24 Ultra zijn totaal niet indrukwekkend

Een van de grootste mysteries rond de Samsung Galaxy S24 Ultra is de camera set-up. Er zijn genoeg lekken, maar die zijn het niet met elkaar eens. Eindelijk lijkt er een consensus te zijn en die is niet positief voor geïnteresseerden die op grote upgrades hoopten. Bekende leaker @UniverseIce (via Phone Arena) heeft namelijk een volledige lijst met specs van de camera's achteraan gedeeld.

De lijst vermeldt een 200MP hoofdcamera met dezelfde ISOCELL HP2-sensor als de Samsung Galaxy S23 Ultra, een 12MP ultrawide met dezelfde IMX564-sensor en een 12MP telefoto (3x zoom) met dezelfde IMX754-sensor als de S23 Ultra.

According to Korean sources,The S24 Ultra rear camera has not changed except for the negligible adjustment of 10x. pic.twitter.com/wGTaStUAQ0June 11, 2023 See more

Dan blijft alleen de periscoopcamera met 10x zoom over, die volgens dit lek ook terugkeert op de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar met een nieuwe IMX754+ sensor. Dat is slechts een nieuwe versie van de IMX754 die in het huidige model wordt gebruikt, dus het klinkt niet als iets dat een enorme impact zal hebben. Sterker nog, @UniverseIce beschrijft deze verandering als "verwaarloosbaar".

Als dit klopt, zou dat betekenen dat een eerder lek over een 1-inch hoofdsensor niet klopt. We waren echter nooit zeker van die claim, omdat de bron geen geweldige reputatie heeft. Het zou ook betekenen dat de geruchten over een telefotocamera met variabele zoom fout waren. Een ander recent lek zei ook dat er geen variabele zoom zou zijn, dus we zijn geneigd om dat te geloven.

Te weinig upgrades

Dat is jammer, want hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra een van de beste cameratelefoons ter wereld is, dreigt Samsung zijn voorsprong kwijt te raken. Rivalen zoals de Xiaomi 13 Pro zullen grotere en waarschijnlijk betere sensoren hebben, terwijl de iPhone 14 Pro natuurlijkere beeldverwerking heeft en de Pixel 7 Pro slimmere camerasoftware.

Tegen de tijd dat de Samsung Galaxy S24 Ultra op de markt komt, heeft hij de iPhone 15 Pro en Pixel 8 Pro als grootste concurrenten. Die twee telefoons zouden wel met grote camera-upgrades komen, waardoor ze Samsung voorbij kunnen steken. Samsung mag daarom gerust een tandje bijsteken om zijn positie als grootste fabrikant van Android-smartphones ter wereld te behouden.