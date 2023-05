Fairphone onthult Fairbuds XL, eerste volledig zelf te repareren noise-cancelling koptelefoon

Het Nederlandse Fairphone kondigt zijn eerste noise-cancelling koptelefoon aan. De Fairbuds XL is het eerste modulaire, volledig zelf te repareren audioproduct van het merk.

Net als alle andere Fairphone-apparaten is de koptelefoon ontworpen om lang mee te gaan. Dankzij de modulaire constructie en reserveonderdelen is hij eenvoudig te repareren. Bij de Fairbuds XL kunnen onderdelen die na verloop van tijd verslijten, zoals de oorkussens, snel worden vervangen.

De Fairbuds XL behoort tot de meest duurzaam ontworpen koptelefoons op de markt. Er is Fairtrade goud geïntegreerd in de toeleveringsketen en hij is gemaakt met vegan leather en verschillende gerecyclede materialen, zoals 100 procent gerecycled plastic in alle onderdelen waarin het mogelijk is, 100 procent gerecycled aluminium in structurele elementen zoals de basis van de hoofdband.

Wij hadden voor zijn lancering de kans om de koptelefoon uitgebreid te testen. Lees hier onze volledige Fairbuds XL review.

(Image credit: FairPhone)

De koptelefoon is niet alleen klimaatbewust en eerlijk, maar biedt gebruikers ook superieure geluidskwaliteit, sterke bas, warme middentonen en heldere hoge tonen door een dynamische driver van 40mm. Noise-cancelling is eveneens aanwezig. De vervangbare batterij van de koptelefoon gaat daarnaast tot 30 uur mee en hoewel het een modulaire koptelefoon is, krijgt hij een IP54-score voor water- en stofbestendigheid.

De koptelefoon wordt bijgestaan door de FairSound-app (iOS en Android), waarmee gebruikers de Signature EQ presets, afgestemd door Sonarworks, kunnen wijzigen. De app geeft ook snel toegang tot ondersteuning, zoals snelstartgidsen, handleidingen, ondersteuningsartikelen en klantenservice. Gebruikers kunnen vervolgens vervangende onderdelen bestellen als reparaties nodig zijn en meer te weten komen over de onderdelen waaruit de hoofdtelefoon bestaat.

De Fairphone-hoofdtelefoon is tot slot vanaf 11 mei verkrijgbaar op de website van Fairphone en bij geselecteerde partners voor een adviesprijs van € 249. Er zijn twee kleurenopties: Speckled Green en Speckled Black.