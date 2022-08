DJI Avata drone bijna volledig uitgelekt

In een reeks nieuwe leaks is de DJI Avata drone nu bijna volledig uit de doeken gedaan. Afgezien van een paar kleine details, blijft één grote vraag onbeantwoord: voor wie precies is DJI's mini FPV (first person view) drone?

De Avata is een kleinere versie van de huidige DJI FPV drone. Een uitgelekte afbeelding van de doos van de Avata, afkomstig van @DealsDrone (opens in new tab), laat zien dat het een "meeslepende vliegervaring" belooft. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe DJI Goggles 2 headset, "gestabiliseerde 4K-video", een "handige en wendbare" constructie, compatibiliteit met een "bewegingscontroller" en "HD low-latency transmissie".

Dat klinkt allemaal erg leuk, maar zoals een gelekte video van @OsitaLV (opens in new tab) laat zien, zal de Avata nog steeds kampen met de gebruikelijke beperkingen van FPV drones.

In de video hierboven zien we dat de piloot dankzij de headset kan zien wat de drone ziet. Wat hij niet kan zien, is de drone zelf. Dat wil zeggen dat er een tweede persoon, een "spotter", nodig is om legaal te kunnen vliegen met de DJI Avata. De sensoren van dit soort drones zijn bovendien niet altijd nauwkeurig, waardoor waarschuwing soms te laat komen.

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe de Avata obstakels en andere gevaren zal detecteren, wordt verwacht dat het drone zal zijn die je binnen kan gebruiken. Dat zou ook het ontwerp verklaren, met beschermers rond de 3-inch propellors. Als je de Avata binnenshuis kan gebruiken, is hij voor veel mensen meteen een stuk interessanter dan de DJI FPV.

De reden daarvoor is de dronewetgeving. Die verschilt van land tot land, maar over het algemeen is ze alleen buitenshuis van toepassing. Zolang je in een gebouw vliegt, hoef je in feite geen rekening te houden met de wetgeving, maar alleen met de veiligheidsregels van het gebouw in kwestie.

Onverwacht vliegend object

DJI lijkt professionele cinematografie naar een breder publiek te willen brengen. De DJI Avata laat amateurs toe om scènes in gebouwen tot in detail op te nemen. We denken bijvoorbeeld aan de Giga Factory tour van Tesla (opens in new tab).

Technologie is echter niet het enige belangrijk bij de productie van dit soort video's. Je hebt een behendig piloot nodig om met de drone te vliegen, die alle manoeuvres foutloos kan uitvoeren. De andere drones van DJI hebben vaak automatische vliegmodi om dit probleem aan te pakken, maar bij een FPV drone is dit minder zinvol.

De Snap Pixy probeerde een aantal van deze problemen op te lossen met geautomatiseerde modi zoals Hyperspeed of Jump Cut en tracking van onderwerpen. Die kleine drone had helaas geen geweldige camera of batterij.

De uitgelekte doos van de DJI Avata toont dat hij geleverd wordt met een Goggles 2 headset en een motion controller, dus de prijs zal wellicht hoger liggen dan de 999 euro van de DJI FPV. De mogelijke toevoeging van DJI Airsense technologie (een waarschuwingssysteem dat piloten laat weten wanneer er andere vliegtuigen in de buurt vliegen) wijst dan weer op toepassingen buitenshuis.

Gezien het grote aantal leaks van de voorbije dagen, zou het mysterie van de DJI Avata duidelijker moeten worden in de komende maanden.