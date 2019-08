Details gelekt van Sonos Move

Afgelopen weekend zijn er meer details bekend geworden over de eerste draagbare Bluetooth speaker van Sonos.

De Duitse website WinFuture onthulde een aantal marketingafbeeldingen en details van de speaker. Zo wisten ze te vertellen dat de draagbare luidspreker de naam Sonos Move krijgt. En op de foto's is te zien dat je de speaker zowel thuis, in een laadstation, als onderweg kunt gebruiken.

Specificaties Sonos Move

Als je de Sonos Move thuis gebruikt kun je via wifi verbinding maken en onderweg via Bluetooth.

Van de beelden is af te leiden dat je de speaker ook onderweg kunt opladen, door middel van een USB-C-poort. Je kunt hem makkelijk meenemen door hem vast te houden bij de inkeping aan de achterkant, daar bevinden zich ook de aan/uitknop, de join-toets en de knop waarmee je switcht tussen wifi en Bluetooth.

De ingebouwde LED-lampjes geven de verbindingsstatus en het batterijpercentage aan.

Op onderstaande afbeelding is de bovenkant van de Sonos Move te zien, met daarop zes microfoons die samen een cirkel vormen. Volgens geruchten heeft dit te maken met Auto Trueplay waar de speaker over zou beschikken. Met deze functie wordt het volume automatisch aangepast aan de omgeving, bijvoorbeeld als je van binnen naar buiten gaat.

Aan het eind van deze maand, 26-27 augustus, heeft Sonos een persevenement gepland. Aangezien er nog niks is gezegd over de prijs en de verschijningsdatum van de Sonos Move, verwachten we hier meer over te horen tijdens het evenement.