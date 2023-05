De volgende Galaxy Z foldable komt misschien ook echt in de vorm van een Z

Samsung schijnt te werken aan een nieuw soort vouwbare smartphone en deze nieuwe toevoeging aan de Galaxy Z-serie kan ook echt op de letter Z gaan lijken.

Een patent dat via Twitter werd gedeeld, laat namelijk een foldable zien bestaande uit drie secties met daartussen de scharnieren voor het vouwmechanisme. Op die manier kan dit apparaat dus in een soort zigzag-vorm worden opgevouwen, op dezelfde manier als bijvoorbeeld een douchegordijn.

Patent for Samsung's Triple Fold releasedIt's a smartphone with a three-sided screen and two hinges that folds into a zigzag shape like a folding screen. pic.twitter.com/4MNL6HxanvMay 3, 2023 See more

De beste vouwbare smartphones hebben de smartphonemarkt nog niet bepaald overgenomen en ze staan ook nog enigszins in de kinderschoenen. Het is dan ook niet zo gek dat Samsung blijft proberen te innoveren met potentiële nieuwe ontwerpen.

Hoezo moet de telefoon ook praktisch zijn?

Samsung's patenten, net als die van andere merken, laten vaak zien wat voor nieuwe (vaak vreemde) concepten worden overwogen voor nieuwe producten, maar die concepten worden lang niet altijd ook echt gerealiseerd. Een ware Z Fold zou er misschien cool uitzien, maar we vragen ons wel af of het ook echt een praktisch ontwerp is.

Wat zou het nut van zijn zo'n soort apparaat? Misschien hebben wij een beetje een gebrek aan fantasie, maar het lijkt erop dat dit meer gaat om het creëren van een interessant design in plaats van nuttig design. In ieder geval, we verwachten niet dat dit voor de meeste mensen ook echt handig zou zijn. Misschien dat bijvoorbeeld kunstenaars of architecten hier op een nuttige manier gebruik van kunnen maken, maar dat soort niche doelgroepen hebben tot nu toe nog niet genoeg Z Fold-apparaten gekocht om het net zo'n succes te maken als bijvoorbeeld de nieuwste iPhones.

Laten we ook niet vergeten dat Samsung's vouwbare telefoons nog steeds vastzitten aan de wetten van de natuur. De eerste Fold wilde nog wel eens helemaal uit elkaar springen als je hem bijvoorbeeld liet vallen en hoe meer losse onderdelen een telefoon heeft, hoe gemakkelijker er ergens iets mis kan gaan.

Dit zijn het soort dingen waar Samsung dus rekening mee moet houden voordat het een vouwbare smartphone met een nieuw design op de markt brengt. Zelfs wanneer een telefoon echter officieel beschikbaar is, hoeven niet per se alle problemen opgelost te zijn. Dat was dus bijvoorbeeld ook te merken bij de originele Galaxy Fold. Toch hoeft een patent eigenlijk alleen maar iets nieuws te laten zien en dat is hier in ieder geval zeker het geval.