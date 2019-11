De beste DSLR camera van 2019: 10 geweldige camera's voor ieder budget

Of je nu een beperkt budget hebt, of wat meer geld wilt uitgeven, of de beste camera-ervaring ooit wilt, lees verder om te ontdekken wat volgens ons de beste DSLR's zijn op dit moment.

Al sinds jaar en dag is je beste optie investeren in een DSLR-camera, als je je fotografie serieus wilt nemen. Deze camera's zijn ontworpen voor gebruikers op alle technische niveaus en bieden drie grote voordelen ten opzichte van smartphones en compacts: een grote sensor, veel handmatige bedieningsmogelijkheden en de mogelijkheid om lenzen te verwisselen die bij de scène en het onderwerp passen.

Tegenwoordig zijn systeemcamera's ontzettend populair, omdat ze veel van de voordelen die we hierboven hebben genoemd ook bieden, maar dan in een kleinere en lichtere vorm. De reden hiervoor is dat ze de voor DSLR's gebruikelijke spiegel (vandaar de naam) missen en dat de meeste merken de optische zoeker vervangen door elektronische zoekers met een hoge resolutie. Ze kunnen ook kleinere en lichtere lenzen gebruiken, wat verder helpt om de afmetingen en het gewicht te verlagen.

Als je meer wil weten over het verschil en hoe ze met elkaar te vergelijken zijn, lees je :Systeemcamera vs DSLR: 10 belangrijke verschillen. Of, als je wil weten wat voor verschillende camera's er zijn, lees je onze stap-voor-stap gids: Welke camera moet ik kopen?

De beste DSLR camera Nikon D850 Met een verbluffende 45MP full-frame sensor, een indrukwekkend scherpstelsysteem, indrukwekkende prestaties en een robuuste behuizing is het lastig om Nikons gave D850 lastig om te verslaan. Hij is niet goedkoop, maar de reden daarvoor is duidelijk. Lees onze uitgebreide Nikon D850 review

Hoewel systeemcamera's steeds vaker in de spotlight staan op dit moment, moet je niet denken dat spiegelreflexcamera's dood en vergeten zijn.

Een DSLR is nog altijd de goedkoopste manier om een camera te kopen met verwisselbare lenzen en een zoeker (je zult zien dat de meeste instapmodellen systeemcamera's niet beschikken over een zoeker). Aan de andere kant prefereren vrijwel alle professionele sport-, pers- en wildlifefotografen een fullframe DSLR boven iedere andere type camera.

Desondanks zijn er een aantal geweldige systeemcamera's beschikbaar die zo nu en dan de plaats innemen in de tas van professionele fotografen, zoals de Fujifilm X-T3, Olympus OM-D E-M1 II, Panasonic Lumix S1 and Sony Alpha A7R III.

Tussen de instapmodellen en full-frame DSLR's zijn er een flink aantal modellen, ieder gericht op verschillende gebruikers, verschillende ervaringsniveaus en verschillende budgetten. Dit is onze lijst met de beste spiegelreflexcamera's die je op dit moment kunt kopen.

Waar voor je geld: Nikon D7200

Hij wordt een beetje oud, maar is nog altijd een geweldige camera

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,2MP | Autofocus: 51-punts AF, 15 kruistype | Scherm: 3,2-inch, 1.299K pixels | Opnamesnelheid: 6fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Ervaren

Geweldige beeldkwaliteit

Prettige bediening

Geen touchscreen

Vast scherm

Voordat we onze top 10 van de beste DSLR's beginnen, kijken we nog even naar deze voordelige optie. De D7200 is een goed voorbeeld van een oudere mid-range DSLR die voldoende uitgerust is om zijn relevantie in de huidige markt te behouden. De 24,2MP APS-C sensor is ideaal voor buitenopnames en heeft geen laagdoorlaatfilter, zodat veel details behouden blijven, terwijl het 51-punts AF-systeem geschikt is voor het volgen van bewegende onderwerpen. Je krijgt ook een stevige behuizing van magnesiumlegering die is afgedicht tegen slecht weer, samen met twee kaartsleuven en een kantelbaar LCD-scherm zodat je vanuit lastige hoeken kunt fotograferen. Door zijn leeftijd en de lancering van de D7500 die hem heeft bijgewerkt (hieronder), is zijn prijs ook op een verleidelijk niveau gedaald. Zeker het overwegen waard als je de allernieuwste camera niet nodig hebt.

Lees onze uitgebreide Nikon D7200 review

De beste DSLR camera's in 2019

1. Nikon D850

Hoge resolutie gecombineer met hoge snelheid

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 45,4MP | Autofocus: 153-punts AF, 99 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 pixels | Opnamesnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Indrukwekkende beeldkwaliteit

Uitmuntende prestaties

Trage Live View AF snelheid

SnapBridge connectiviteit

Het is moeilijk om een andere DSLR te bedenken die zo'n indruk maakt als de D850. Het is zeker een erg dure camera, maar dit wordt gerechtvaardigd door de uitstekende beeldkwaliteit, vele functies en een robuuste, weersbestendige behuizing van magnesiumlegering. De 45MP-sensor is een van de toppers onder de spiegelreflexen als je kijkt naar de resolutie, terwijl de 7fps burst-modus ongewoon hoog is voor een camera met een dergelijke sensor. Voeg daarbij een uitstekend AF-systeem, geweldige bediening en geweldige 4K-video, en de veelzijdigheid ervan moet gemakkelijk te waarderen zijn. Vind je dat allemaal goed klinken aan de D850, maar wil je spiegelloos worden? Hoewel Nikon de nieuwere Z7-spiegelloze camera niet strikt een spiegelloze versie is van de D850, bevat hij toch dezelfde 45MP-resolutie als de D850, maar beschikt hij ook over slimme technologieën, inclusief een volledig nieuwe lensvatting.

Lees onze uitgebreide Nikon D850 review

2. Canon EOS 5D Mark IV

Een van de meest complete DSLR's die we hebben gezien

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 30,4MP | Autofocus: 61-punts AF, 41 kruistype | scherm: 3,2-inch touchscreen, 1.620.000 pixels | Opnamesnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Indrukwekkende prestaties

Geavanceerd AF system

Duur in vergelijking met concurrenten

4K video-opties beperkt

Canons EOS 5D-serie heeft een lange geschiedenis - de originele EOS 5D bracht full-frame fotografie naar de consumentenmarkt, de Mark II gebruikte voor het eerst de Full HD-video-opname op een DSLR, terwijl de Mark III een favoriet werd onder fotografen om alles te doen wat hij zo goed heeft gedaan. De EOS 5D Mark IV is beter op vrijwel alle fronten, met een nieuwere 30,4MP-sensor en een geavanceerd 61-punts AF-systeem samen met 4K-video-opnames. Het is nog steeds een briljante digitale spiegelreflexcamera die tot voor kort onze topkeuze was, maar door de komst van de D850 doorschuift naar nummer twee.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 5D Mark IV review

3. Nikon D500

Nikons baby D5 is perfect voor de actiefotograaf

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20,9MP | Autofocus: 153-punts AF, 99 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 pixels | Opnamesnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Indrukwekkend 153-punts AF systeem

Robuuste, metalen behuizing

Relatief lage resolutie

Video nog altijd beperkt

Nikon heeft zijn vlaggenschip D5 genomen en de meeste hoogwaardige functies genomen om vervolgens tot een kleinere, maar nog steeds zeer duurzame metalen behuizing in te dikken. De volformaat sensor is hier vervangen door een 20,9MP APS-C-formaat chip waarmee de D500 kan fotograferen met een snelle 10 fps en daarnaast geweldige hoge ISO-prestatie levert. Deze briljante all-rounder met een hoogwaardig 153-punts AF-systeem blinkt uit in snelle actie zoals sport en fotografie van dieren in het wild, maar heeft ook zeker mogelijkheden om landschappen en portretten te fotograferen. Als de kosten een beetje hoog zijn, kijk dan eens naar de onderstaande D7500.

Lees onze uitgebreide Nikon D500 review

4. Nikon D7500

Nikons enthousiaste DSLR is een uitstekende all-rounder

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20,9MP | Autofocus: 51-punts AF, 15 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 922.000 dots | Opnamesnelheid: 8fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Uitstekende 20,9MP-sensor

Krachtig 51-point AF systeem

Slechts een SD-kaartslot

Trage Live View scherpstelling

De D7500 is goedkoper dan de D500 en hoewel hij niet dezelfde professionele prestaties en bouwkwaliteit biedt, gebruikt hij dezelfde 20,9MP-sensor in zijn nog compactere en goedkopere behuizing. De nieuwe camera heeft dan niet het 153-punts AF-systeem van de D500, maar het verbeterde 51-puntensysteem van de D7500 doet nog steeds veel concurrerende systemen verbleken. Het 4K-scherm voor video-opname, kantelbaar touchscreen en 8fps burst-shooting zijn een paar andere hoogtepunten. Heb je een krapper budget, neem dan vooral een kijkje naar de 24,2MP D7200 - die is dan wellicht overtroffen door de D7500, maar het is nog steeds een van de beste DSLR's voor amateurs die er is.

Lees onze uitgebreide Nikon D7500 review

5. Canon EOS 80D

Een mooie stap voorwaarts voor EOS fotografen

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,2MP | Autofocus: 45-punts AF, 45 kruistype | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Opnamesnelheid: 7fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Ervaren

Fijne bediening

Autofocus systeem

Geen 4K video

Een van de oudere DSLR's beschikbaar

De EOS 80D is een Canons topklasse camera voor de DSLR-liefhebber, en hoewel het een van de oudste DSLR's in het Canon-assortiment is, is het nog steeds een geweldige koop. Hij beschikt over een snel en effectief 45-punts autofocussysteem, terwijl het slimme Dual Pixel CMOS AF-systeem voor Live View-opnamen scherpe scherpstellingssnelheden biedt. De bediening van de camera is uitstekend, het stimuleert creatief fotograferen en laat je snel en eenvoudig de instellingen aanpassen. De EOS 80D heeft ook een hoogwaardige 24,2MP-sensor die in staat is om een goed detailniveau vast te leggen terwijl de ruis onder controle blijft. Een geweldige semi-pro DSLR met een degelijke uitvoering.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 80D review

6. Nikon D3500

De D3500 is eenvoudig maar briljant

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,2MP | Autofocus: 11-punts AF, 1 kruistype | Scher,: 3,0-inch, 921.000 pixels | Opnamesnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Indrukwekkende 24MP sensor

Uitstekend waar voor je geld

Te weinig bedieningselementen op behuizing

Enkel 1080p Full HD video

Aan de andere zijde van het spectrum van sommige full-frame DSLR's hier, is de D3500 super betaalbaar, heeft een van de scherpste APS-C-sensoren die er zijn en een nette intrekbare kitlens (er zijn twee versies, let er op dat je die met VR koopt, Nikons beeldstabilisatiesysteem). Deze camera laat zien dat je geen fortuin hoeft te betalen om een geweldige camera te krijgen, en we zeggen dat de prijs-kwaliteitverhouding net zo indrukwekkend is als veel geavanceerdere (en veel duurdere) alternatieven. Het heeft een geweldige 24MP-sensor en hoewel de bedieningselementen zijn ontworpen voor beginners, is de kleine D3500 in de juiste handen een echte concurrent voor camera's die veel meer kosten. Als je op zoek bent naar meer creativiteit met je fotografie en je eerste DSLR, dan is de Nikon D3500 de keuze voor jou.

Lees onze uitgebreide Nikon D3500 review

7. Canon EOS 800D

Een mooie combinatie van een geweldige ergonomie en een uitstekende sensor

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,2MP | Autofocus: 45-punts AF, 45 kruistype | Scherm: 3-inch touchscreen, 1.040.000 dots | Opnamesnelheid: 6fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/Amateur

Indrukwekkende functies

Makkelijk in gebruik

Geen 4K video

Kunststof behuizing

De Canon EOS 800D is wat duurder dan de Nikon D3400, maar biedt veel meer functies. Het is een geweldige instap-spiegelreflexcamera. De sensor maakt indruk, net als het 45-punts autofocussysteem dat wordt ondersteund door uitstekende livebeeld-AF, terwijl de grafische interface deze camera zeker aantrekkelijker zal maken voor nieuwe gebruikers. De afwezigheid van 4K-video en de kwaliteit van de gebruikte materialen voor de behuizing stellen teleur, maar als je op zoek bent naar een goed afgeronde en gebruiksvriendelijke camera voor als eerste of tweede DSLR, is de EOS 800D zeker een zeer goede zet.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 800D review

8. Nikon D750

Een full-frame DSLR met prestaties, veelzijdigheid en waarde

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 24,3MP | Autofocus: 51-punts AF, 15 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar, 1.229.000 pixels | Opnamesnelheid: 6,5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Ervaren

Goede 24MP full frame sensor

Kantelbaar scherm, praktisch voor filmen

Nikon D610 is goedkoper

Een van de oudere Nikon DSLR's

Vind je Nikons D850 hierboven er aantrekkelijk uitzien, maar wil je niet zo veel spenderen? Zoek dan niet verder dan de 24 MP full-frame D750. Hij heeft niet de geweldige 45MP-sensor die de D850 biedt, maar het 24-MP-alternatief levert nog steeds resultaten van topkwaliteit - vooral bij hoge ISO-instellingen. De D750 beschikt ook over een zeer respectabele continue snelheid van 6,5 fps, samen met een handig kantelscherm en een aantrekkelijke vraagprijs. Met wifi kun je je foto's ook zonder gedoe overzetten naar je smartphone of tablet, hoewel je in dit oudere model geen 4K-video of een touchscreen hebt.

Lees onze uitgebreide Nikon D750 review

9. Canon EOS 7D Mark II

Zo snel als een pro DSLR, maar geprijsd als een consumentencamera

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20,2MP | Autofocus: 65-punts AF, 65 kruistype | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Opnamesnelheid: 10fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Expert

Degelijke bouwkwaliteit

Hybride AF en 10fps fotograferen

Duur voor een APS-C camera

Goedkopere concurrenten met 24MP sensors

De EOS 7D Mark II is nog steeds een van de beste opties voor sport- en actiefotografen. Hij heeft prestaties en snelheid als primaire focus. Daarvoor combineert hij een 20,7 MP APS-C sensor met Canons uitstekende Dual Pixel CMOS AF-systeem voor een vlotte autofocus in livebeeld en tijdens video-opnames, samen met een 10 fps burst-opnamemodus en een 65-punts AF-systeem. Het beschikt ook over uitstekende ergonomie en een robuuste, weerbestendige body, waardoor het een prima keuze is voor iedereen die de neiging heeft om buiten te fotograferen in wisselende weersomstandigheden, of het nu voor sport, natuur, natuur of landschappen is.

Lees de volledige Canon EOS 7D Mark II review

10. Canon EOS 200D

Deze bovengemiddelde camera is lastig te verslaan

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,2MP | Lensvatting: Canon EF-S | Scherm: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1.040.000 pixels | Opnamesnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Kantelbaar scherm

Dual Pixel CMOS AF systeem

Geen 4K video

Groter dan vergelijkbare systeemcamera's

Het is misschien niet de kleinste of meest betaalbare model in het enorme EOS DSLR-ecosysteem van Canon en is onlangs bijgewerkt door de EOS 250D, maar we kiezen eerder voor de EOS 200D - vooral vanwege de aanbiedingen. De sterke punten van deze camera zijn het uitstekende Dual Pixel CMOS AF-systeem, dat zorgt voor een snelle autofocus tijdens filmen en livebeeld, het LCD-scherm dat uitklapt en op aanraking reageert - het is immers 2019, waarom zou je genoegen nemen met iets minder? Ondanks zijn kleine formaat is de bediening ook geweldig. Het is een solide keuze voor zowel kleine als grotere handen. Buiten de kunststofbehuizing en het gebrek aan 4K-video, is er niets op aan te merken.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 200D review

Kijk ook eens naar...

Nikon D5300

Een briljante instap-optie met veel ruimte voor groei

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24,1MP | Lensvatting: Nikon DX | Scherm: 3,2-inch, 1.037.000 pixels | Opnamesnelheid: 5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

3,2 inch uitklapbaar LCD

Uitstekende beeldkwaliteit

Geen 4K video

Geen touchscreen

Hij is al een tijdje verkrijgbaar, maar we hebben nog steeds een zwak voor de D5300 - en het feit dat hij nog steeds nieuw kan worden gekocht, getuigt van hoe relevant de camera nog steeds is. De D5300 biedt eerste DSLR-gebruikers betere specificaties dan de gemiddelde instap-DSLR, met een 3,2 inch LCD dat helemaal naar voren klapt, een 39-punts AF-systeem, Full HD video-opname tot 60p en 5fps burst-opnamen. Natuurlijk zou dat allemaal niet van belang zijn als de beeldkwaliteit niet goed was, maar gelukkig is die wel uitstekend; de 24,1MP APS-C sensor is ontworpen zonder het optische laagdoorlaatfilter om zoveel mogelijk details in beeld te krijgen. Daardoor blijven ook de resultaten bij hoge ISO-instellingen sterk.