Dark mode is passé – Opera voor Android komt nu in rood, blauw, paars en groen

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat een website of app zijn dark mode lanceert, maar de nieuwste versie van Opera voor Android doet er nog een schepje bovenop. Deze versie biedt een selectie aan verschillende interface kleuren, in zowel lichte als donkere varianten (het lijkt een steek onder water naar Google en Apple).

De nieuwe interface, genaamd 'Squircles', beschikt over gladde randen, een moderner plat ontwerp en een keuze aan grijs, rood, blauw, paars en groene kleurschema's. Elk van deze kleuren is verkrijgbaar in donker en licht, dit geeft je in totaal de keuze uit 10 looks.

Het doel van de update is niet alleen het aanbieden van mooie kleuren, alle ongewone functies van Opera inclusief gratis VPN en een portemonnee voor cryptomunten, zijn nu sneller en meer toegankelijk, en ze kunnen met gemak geactiveerd worden door er met je duim op te drukken.

"Opera was een van de eerste apps die een dark mode introduceerde, nog ver voordat iOS en Android hiermee kwamen, en nu zijn we onze browser aan het voorbereiden op 2020", zo zegt Stefan Stjernelund, productmanager van Opera voor Android.

"Onze nieuwe UI filosofie is gericht op emoties, op hoe mensen zich voelen als ze het product gebruiken. Ze hebben weinig tijd en moeten wat ze nodig hebben zo snel mogelijk krijgen. Op deze behoefte ligt onze focus met ons nieuw ontwerp."

Fris ontwerp

Opera heeft ook zijn in-browser cryptocurrency een boost gegeven met ondersteuning voor Bitcoin. Dit betekent dat je betalingen en transacties kunt doen, zonder dat je daar een extra app of browser extensie voor nodig hebt. Het sturen en ontvangen van Bitcoins is nu zo makkelijk als het delen van een foto.

"We willen met de Opera browser een nieuwe standaard zetten voor andere browsers, door het bieden van unieke functies. Wij zijn van mening dat een moderne browser deze moet hebben", zo zegt Stjernelund. Hij vervolgt: "Met deze versie zijn we begonnen aan een serie ontwerpwijzigingen, die we in de nabije toekomst graag door willen geven aan onze fans".