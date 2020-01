Bose sluit alle filialen in Europa, Amerika, Japan en Australië

Na 27 jaar lang luidsprekers en koptelefoons te hebben verkocht in winkels over de hele wereld, heeft Bose aangekondigd dat het zijn fysieke winkels in Noord-Amerika, Europa, Japan en Australië zal sluiten.

Volgens de informatie die The Verge heeft verkregen, wordt verwacht dat de Bose-winkels de komende maanden zullen sluiten, omdat het bedrijf meer wil investeren in zijn online aanwezigheid.

Bose zegt dat er ongeveer 119 winkels in de komende maanden zullen worden gesloten. Het zal wel 130 winkels in Groot-China en de Verenigde Arabische Emiraten openhouden en er zijn zelfs extra winkels gepland voor India, Zuidoost-Azië en Zuid-Korea.

"Oorspronkelijk gaven onze winkels mensen een manier om onze uitgebreide home entertainment systemen op basis van cd en dvd te ervaren, te testen en erover te praten met ons", zei Colette Burke, vice-president van Global Sales bij Bose. "Destijds was het een radicaal idee, maar we richtten ons op wat onze klanten nodig hadden en waar ze het nodig hadden - en dat doen we nu ook.

Honderden werknemers zullen naar verwachting worden ontslagen als gevolg van de beslissing, maar Bose heeft gezegd dat het outplacementbegeleiding en ontslagvergoedingen zal aanbieden aan de werknemers in kwestie.

Het is nu de beurt aan derde partijen

Het nieuws is teleurstellend voor audiofielen die de audioproducent sinds de opening van zijn eerste winkel in 1993 hebben bezocht en verschrikkelijk voor de werknemers die worden ontslagen. Aan de andere kant is Bose het zoveelste slachtoffer van de verschuiving van fysieke winkels naar e-commerce die de laatste jaren in opmars is.

Detailhandelaren over de hele wereld hebben het moeilijk om te concurreren met online retailers zoals Amazon, die betere prijzen en snellere verzending aanbieden.

Als je toch je eerste ervaring in de winkel wil hebben, geef dan nog niet alle hoop op. Bose-producten zullen namelijk niet helemaal uit de retailwereld verdwijnen: alle producten die momenteel in de winkels liggen, zullen niet verdwijnen, en het is mogelijk dat het merk daadwerkelijk sterker aanwezig is bij die retailers als er eenmaal geen winkels van Bose zelf meer zijn.