BenQ verpakt volwaardige Android TV-ervaring in 4K-beamers

BenQ introduceert de W2710i 4K home cinema projector en de TK860i 4K home entertainment projector. De nieuwste generatie Android TV-beamers zijn extra helder en leveren diepere contrasten. Bovendien draaien beide beamers Android TV met een vooraf geïnstalleerde Netflix-app, waardoor je rechtstreeks toegang hebt tot al je favoriete apps. HDR-PRO en CinematicColor zorgen voor de hoogste kleurprecisie in combinatie met nauwkeurig afgestemde beeldpresets. De projectoren liggen vanaf mei in de winkels voor een adviesprijs van 1.799 euro.

Image 1 of 3 (Image credit: BenQ) (Image credit: BenQ) (Image credit: BenQ)

De W2710i en TK860i zijn uitgerust met BenQ's eigen HDR-PROTM technologie, die HDR10+ / HDR10 / HLG content rendert en betere diepte aflevert. Daarnaast verbetert HDR-PRO het algehele dynamische bereik van de projectoren, in de eeste plaatse door Local Contrast Enhancement, een algoritme dat elk beeld in een raster verdeelt, de helderheid analyseert en automatisch het gamma van elk gebied optimaliseert. Ten tweede helpt Dynamic Tone Mapping, dat het beeldcontrast en de helderheid aanpast, details in donkere of schaduwrijke gebieden te onthullen en overbelichting van heldere gebieden te voorkomen.



Dankzij de CinematicColorTM technologie bereiken BenQ home cinema projectoren een uitstekende 4K HDR beeldkwaliteit, waarbij kleuren worden gereproduceerd zoals films en series door hun makers zijn bedoeld.

Met zijn 3.300 ANSI lumen, HDR10 en 98% dekking van de Rec. 709 kleurruimte is de 4K Daylight Projector TK860i bijzonder helder, contrastrijk en kleurgetrouw, wat het gebruik in kamers met daglicht optimaal ondersteunt. Sportliefhebbers en gamers komen met dit model aan hun trekken dankzij Motion Enhancer en Fast Mode, want beide functies zorgen voor een soepele weergave van video-inhoud zonder hinderlijke artefacten of een hoge inputvertraging.

Met zijn 2.200 ANSI lumen, 95% DCI-P3 dekking en HDR10+, levert de 4K home cinema projector W2710i langdurige 4K HDR beelden met een hoge HDR kleurnauwkeurigheid met meer details en diepere contrasten in heldere tot donkere scènes. De gebruiker krijgt met name door de Filmmaker Mode en de 24p refresh rate een bijzonder vloeiend bioscoopgevoel. Echte home cinema fans zullen vooral blij zijn met het meegeleverde kalibratierapport, waarin de metingen af fabriek worden gelogd.

Image 1 of 2 (Image credit: BenQ) (Image credit: BenQ)

Functies zoals horizontale en verticale lens shift, 1,3x zoom en 2D keystone correctie maken het eenvoudig om de beamers te installeren. Naast de 2x 5 watt luidsprekers bieden de 4K-projectoren alle belangrijke aansluitingen voor een flexibele integratie in je eigen home cinema-opstelling, zoals HDMI eARC voor Dolby Atmos. Bovendien maken de W2710i en TK860i draadloze projectie mogelijk om content gemakkelijk rechtstreeks en draadloos te streamen vanaf persoonlijke mobiele apparaten.

Beide 4K-projectoren zijn tot slot beschikbaar in een versie zonder Android TV, onder de productnamen W2710 en TK860, voor een adviesprijs van 1.699 euro.