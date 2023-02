Baanbrekend e-paper kleurendisplay zonder stroom lijkt magisch, maar is het niet

PPDS, het merk achter de professionele beeldschermen van Philips, heeft op ISE 2023 een nieuwe reeks producten aangekondigd, waaronder Philips Tableaux, naar eigen zeggen het meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke digitale reclameborden-assortiment dat ooit door een grote fabrikant is gelanceerd.

Wat ons opviel aan Tableaux is het feit dat het volledig zonder stroom kan werken en geen enkele kilowatt verbruikt, een prestatie die de koolstofvoetafdruk van bedrijven en hun elektriciteitsrekening kan helpen verminderen. Het maakt ook nieuwe installaties mogelijk op plaatsen waar de toegang tot elektriciteit problematisch is.

Er zijn twee panelen beschikbaar, één in een traditioneel 25-inch 16:9-formaat, terwijl het andere een meer uitgerekt 28-inch 32:9-model is. PPDS beweert dat zijn op Android gebaseerde Tableaux-reeks tot 60.000 kleuren kan leveren, inclusief blauw, wat een belangrijke mijlpaal is voor wat in wezen een veredelde e-papertechnologie is.

Beelden van de twee panelen in wat leek op commerciële omstandigheden laten inhoud zien met relatief rijke kleuren, hoge helderheid en contrast, heel anders dan de gebruikelijke monochrome opstelling.

De Tableaux-serie toont content zonder aangesloten te zijn of stroom te gebruiken en PPDS heeft al bevestigd dat ze compatibel zullen zijn met zijn Wave cloud-based fleet management platform dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om de getoonde content bij te werken zonder menselijke inmenging. Door de aard van de technologie kan deze niet worden gebruikt voor interactieve displays, touchscreen displays of als bedrijfsmonitor.

De opkomst van zero-power electronica

Van het nederige begin in 2007 tot nu heeft kleuren e-paper de mainstream bereikt en zelfs zijn weg gevonden in supermarkten en tankstations. Wat Tableaux op het gebied van innovatie brengt, is de mogelijkheid om op te schalen naar veel grotere displayoppervlakken en de capaciteit om kosten te besparen.

PPDS maakt deel uit van TPV Technology Limited, 's werelds grootste fabrikant van beeldschermen, en de uitrol van Tableaux is een intrigerende nieuwe richting die wij scherp in de gaten zullen houden gezien de huidige financiële druk waaronder bedrijven en met name het MKB te lijden hebben.

We hebben PPDS benaderd om meer te weten te komen over de exacte specificaties van de twee schermen: kunnen ze worden opgeladen via een USB-poort? Wat is de schermresolutie? Welke helderheid/contrastverhouding kunnen ze leveren? Verbruiken ze helemaal geen stroom voor de weergave? Hoeveel stroom verbruiken ze om de weergegeven content te wisselen? Wat is de capaciteit van de ingebouwde batterij?

Verder zal het interessant zijn om te zien of er plannen zijn om energie op te vangen (bv. omgevingswarmte of licht?), of er plannen zijn voor nog grotere displays en of PPDS de technologie in licentie zal geven aan andere elektronicafabrikanten die ze dan elders kunnen introduceren (bv. koelkasten, laptops, meubels etc.).

Volgens Franck Racapé, Head of Global Commercial & Vice President EMEA bij PPDS, zal de kleinste van de twee Tableaux in Europa ongeveer 1.000 euro kosten, wat zich met de huidige energieprijzen in ongeveer 30 maanden terugbetaalt.