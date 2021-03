Arlo introduceert betaalbare Essential Indoor Camera voor je huisbeveiliging

Arlo staat bekend om haar goede beveiligingsoplossingen voor thuis. Veel van de camera's zijn redelijk prijzig, maar de Essential-reeks brengt wat betaalbaardere opties op de markt.

Nieuw aan deze reeks is de Arlo Essential Indoor Camera die vanaf 1 april beschikbaar is. De camera is bedoeld voor gebruik binnenshuis en kost 129,99 euro. De camera werkt niet op oplaadbare batterijen, maar dien je 24/7 aan te sluiten op de stroom in je huis. Gelukkig heb je geen basisstation benodigd; de camera werkt rechtstreeks op jouw wifinetwerk.

De beveiligingscamera stelt jouw via de Arlo-app op de hoogte als er beweging plaatsvindt en zal 1080p beelden opnemen van de activiteiten die het waarneemt. De camera beschikt over een unieke camerasluiter, waardoor je de cameralens kunt bedekken wanneer je toe bent aan privacy. De sluiter kun je beheren via de Arlo-app of op basis van je geolocatie.

De camera is iets kleiner dan de recent geïntroduceerde Essential Spotlight Camera die op batterijen werkt en ook buitenshuis gebruikt kan worden. De camera is direct verbonden met je wifinetwerk thuis, waardoor je geen smart hub nodig hebt.

De camera is beschikbaar in de kleuren zwart en wit. Het is het eerste product met het vernieuwde logo van het bedrijf op de behuizing. Het heeft een 130-graden gezichtsveld en een ingebouwde microfoon en speaker, waardoor je op afstnd tegen iedereen in jouw huis kan praten, of het nu gaat om je kinderen, je huisdier of een mogelijke indringer.

De Arlo Essential Indoor Camera heeft een bijgeleverde statief om het op een tafel of kast te plaatsen, maar het kan ook aan de muur worden vastgemaakt. Net als bij andere Arlo-beveiligingsproducten, ontvang je drie maanden Arlo Smart, waardoor de opgenomen beelden tot 30 dagen online worden opgeslagen. Ook kan de sensor detecteren of er een persoon, dier of voertuig in beeld is. Daarnaast kun je activiteitzones instellen, zodat je enkel gealarmeerd wordt wanneer er beweging plaatsvindt in deze gebieden.