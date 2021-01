Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell officieel: draadloze slimme deurbel

Arlo lanceert met de Essential Wire-Free Video Doorbell een nieuwe, draadloze manier om je huis veilig te houden. De nieuwe videodeurbel komt met een brede kijkhoek en biedt de mogelijkheid om ongewenste bezoekers af te schrikken.

De Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell verschilt van zijn voorganger door het feit dat hij volledig draadloos is. Wel blijft de 1:1 beeldhoekverhouding en 180 graden kijkhoek behouden. Dankzij de ingebouwde accu is de deurbel eenvoudig te plaatsen. De nieuwe Arlo Video Doorbell is aan te sluiten op de bestaande infrastructuur voor stroomtoevoer, maar het is ook mogelijk om de deurbel op batterijen te laten werken.

Video's worden weergegeven in 1080p met HDR-ondersteuning, waardoor personen aan de deur makkelijk te herkennen zijn. Dankzij de bijhorende nachtmodus is hier niet al te veel licht voor nodig. Je kunt snel zien wanneer er iemand ongewenst aan het rondsluipen is.

Bij het aanbellen wordt het beeld van de deurbel op de verbonden smartphone weergegeven. Daarna kan je via je smartphone communiceren door middel van de speaker en microfoon die in de deurbel zijn verwerkt. Bezoekers kunnen een bericht achterlaten dat je als voicemail kunt beluisteren.

Naast het leveren van een zicht op je voordeur en op de mensen die aanbellen, ligt de focus van de deurbel ook op veiligheid. Het toestel kan je op de hoogte brengen van beweging voor je deur. Ook kan het beeld blijven behouden om je te laten zien waarom het apparaat werd getriggerd. Als je verdachte bewegingen opmerkt, kan je gebruik maken van de ingebouwde sirene om indringers af te schrikken.

(Image credit: Arlo)

Overige features en prijs

De deurbel is tevens compatibel met Google Assistant, Amazon Alexa en SmartThings, waardoor je ze met je domotica-systeem kan verbinden voor meer controle. Verder is het apparaat bestand tegen vorst, regen en andere weersomstandigheden.

De draadloze videodeurbel is sinds 4 januari in de voorverkoop gegaan. Het heeft een prijskaartje van 199 euro. Vanaf 2 februari is de deurbel in Europa verkrijgbaar via diverse winkels en webshops.

Bij bestelling van de nieuwe deurbel biedt Arlo een proefperiode van drie maanden aan voor hun abonnementsdienst. Hiermee heb je toegang tot extra diensten, zoals het opslaan van beelden in de cloud tot 30 dagen, pakketdetectie en de mogelijkheid om van je deurbel een bewakingscamera te maken. Na de proefperiode bedragen de abonnementskosten 2,79 euro per maand.