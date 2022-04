Apple vergat eigen Studio Display bij nieuwste iOS-update

Het lijkt erop dat Apple is vergeten dat het Studio Display wordt aangestuurd door een A13 Bionic-processor. Een recente software-update heeft voor een storing gezorgd in de monitor.

Op 8 april stopte Apple met het ondertekenen van iOS-update 15.4 nadat het op 30 maart update 15.4.1 had uitgebracht. Normaal gesproken is een update die niet ondertekend is, niet meer beschikbaar. Dan kan deze niet worden gebruikt. Aangezien het Studio Display gebruik maakt van iOS 15.4 en versie 15.4.1 niet kan installeren, kwamen gebruikers voor problemen te staan.

Volgens MacWorld (opens in new tab) kregen gebruikers van de monitor een bericht met de melding: "De firmware-update van Apple Studio Display kon niet worden voltooid. Probeer het over een uur opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een erkende Apple-serviceprovider.”

Sinds 10 april is het probleem verholpen en hebben gebruikers gemeld dat de update probleemloos is geïnstalleerd. Apple zal echter hun update-proces moeten herzien, aangezien meerdere producten verschillende iOS-versies nodig hebben om te werken.

Dit is niet de eerste keer dat het Studio Display met een probleem kampt. Vlak na de lancering kreeg de monitor een update (opens in new tab) om de lage kwaliteit van de webcam te verhelpen. Dit is door meerdere nieuwsmedia ontdekt, waaronder TechCrunch (opens in new tab).

Analyse: de problemen van het ecosysteem

Als je veel producten hebt die naadloos met elkaar moeten samenwerken, maar niet op hetzelfde systeem draaien, zullen er ongetwijfeld problemen optreden.

Of het de Apple HomePod, de AirPods 3 of verschillende MacBooks en Macs zijn, Apple moet veel verschillende systemen jongleren die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Het bedrijf staat juist bekend om de functionaliteit van het ecosysteem. Het probleem met het Studio Display toont aan dat het ecosysteem inmiddels uit zo veel apparaten bestaat, dat het moeilijker wordt om te voorspellen hoe alles met elkaar samenwerkt.

Apple heeft over het algemeen een goed overzicht van hoe zijn producten met elkaar werken, maar het zou ons niet verrassen als zulke problemen zich vaker voordoen in de toekomst.