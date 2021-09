Apple-oprichter Steve Wozniak kondigt particuliere ruimtevaartbedrijf Privateer aan

Steve Wozniak (mede-oprichter Apple) en Alex Fielding (oprichter Ripcord Inc.) kondigen samen het nieuwe ruimtevaartbedrijf Privateer aan. De onderneming wil de ruimte 'veilig en toegankelijk houden voor de hele mensheid'.

Wozniak richtte in april 1976 de techgigant Apple op met Steve Jobs. Het opstarten van nieuwe bedrijven is voor hem geen onbekend terrein. Het lanceren van een privaat ruimtevaartbedrijf is dus geen verrassende zet. Het is echter nog niet geheel duidelijk wat Privateer daadwerkelijk wil bereiken.

Het bedrijf is van plan om meer details los te laten in een privé-groepsessie tijdens de AMOS-conferentie (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies) deze week. Volgens Space Explored zou dat vermoedelijk met potentiële investeerders zijn.

Privateer heeft een trailer gereleased waarin het bedrijf zichzelf aankondigt. Hierin zien we beelden van eerdere raketlanceringen en ruimtevluchten, een soort brandende crashtestdummy met ontbrekende arm en een roterend ruimtestation.

Analyse: wat is Wozniak van plan?

Enerzijds lijkt Privateer om wéér een particulier ruimtevaartbedrijf te gaan, waarbij het nauwelijks nog als iets nieuws kwalificeert. Er verschijnen steeds meer soortgelijke bedrijven in de private ruimte, waaronder verschillende start-ups als Firefly Aerospace die kleine satellietlanceringsdiensten aanbiedt voor een groter publiek dan alleen overheidsinstanties.

Omdat Wozniak erbij betrokken is, wekt het wel onze interesse. Wozniak heeft namelijk de reputatie om een technerd te zijn. Waar Steve Jobs de meeste lofbetuigingen krijgt als pionier van Apple (niet onterecht), is Wozniak altijd degene geweest die achter het podium met de soldeerbout en schroevendraaier boven een geopende desktopkast hing.

Steve Jobs maakte de Apple II-pc populair bij het publiek, terwijl Wozniak de hoofdontwerper van de computer zelf was. Hij is in de jaren erna uitgegroeid tot een soort pleiter voor zaken als netneutraliteit, recht op reparatie en open access-technologie. We hebben geen idee wat Woz van plan is, maar we zijn zeker geïntrigeerd.