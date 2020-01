Alphabet is nu een biljoen waard

Google's moederbedrijf Alphabet heeft een marktkapitalisatie van een biljoen dollar bereikt, en daarmee is het het vierde technologiebedrijf dit is gelukt.

Het bedrijf volgt daarmee in de voetstappen van Apple, Amazon en Microsoft, die allen de mijlpaal hebben bereikt in de afgelopen 18 maanden. Apple was het eerste bedrijf dat in augustus 2018 deze waarde bereikte.

Er wordt verwacht dat Alphabet de inkomsten van het vierde kwartaal bekend zal maken op 3 februari. Analisten verwachten een omzet van 46.9 miljard. Dit zou een stijging zijn van bijna 20 procent op jaarbasis.

Meer nieuws over Alphabet: Google koopt Fitbit

Niet alles wat blinkt is goud

Het nieuws van Google's moederbedrijf dat nu 1 biljoen waard is, komt in een periode van onrust van de organisatie.

Afgelopen maand hebben mede-oprichters van Alphabet Larry Page en Sergey Brin, het plan aangekondigd om een stap terug te doen. Hun verklaring was dat het een "goede tijd was om hun managementstructuur te vereenvoudigen".

Het bedrijf was ook verwikkeld in claims van seksueel wangedrag door leidinggevenden, wat resulteerden in een massaprotest waarbij 20.000 medewerkers hun functie moesten neerleggen.

De komst van een nieuw jaar biedt geen mededogen. Google wordt nu aangeklaagd door het audiobedrijf Sonos, die beweert dat het bewust hun smart speaker technologie heeft gestolen en gebruikte zijn industriële macht om het kleinere bedrijf stil te houden.

Echter lijkt het erop dat dit soort incidenten geen reden tot zorg zijn rond de investeerders. Analisten zijn over het algemeen optimistisch over de prestatie van het bedrijf en werden ondersteund door de afspraak van Sundar Pichai als CEO, die Page heeft vervangen.

Het volgende bedrijf waarvan wordt verwacht dat ze de 1 biljoen halen, is Facebook van Mark Zuckerberg.

Via The Verge