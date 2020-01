Intel en Google starten samenwerking voor Chromebook-chips

Intel heeft op CES 2020 een nauwere samenwerking met Google aangekondigd. De twee bedrijven slaan nu de handen ineen om chips voor Chromebooks te ontwikkelen binnen Intel's Project Athena.

Kort gezegd, is het doel van Project Athena zowel het design als de technische specificaties van Chromebooks verbeteren. Op die manier moeten Chromebooks omgevormd worden tot sterkere toestellen die een volwaardige vervanger kunnen zijn van een traditionele laptop. Voorbeelden van upgrades zijn een vingerafdrukscanner, snellere Intel Core i5/i7-processoren, betere batterijduur, sneller opladen, touchscreens en dunnere schermranden.

De eerste twee Chromebooks die volgens Athena-specs gebouwd zijn, zijn eveneens onthuld op CES 2020 door Samsung en Asus. Intel geeft aan dat er in de toekomst nog meer toestellen zullen verschijnen en Google zal de chipmaker hierbij helpen.

EVP en GM van Intel's client computing groep, Gregory Bryant, gaf meer details over het partnership met Google in een interview met TechCrunch:

"We gaan een stap verder en gaan nauwer samenwerken met Google om Athena naar Chromebooks te brengen. We hebben al zeer nauw samengewerkt met Google [zodat de makers van apparaten] kunnen profiteren van deze specificaties".

Project Athena Chromebooks

Intel zal profiteren van meer van zijn chips die worden gebruikt in Chromebooks, maar ook voor Google is het partnership belangrijk, omdat zijn Chromebook-business hierdoor sterk kan groeien. VP van ChromeOS bij Google, John Solomon, legde uit hoe het bedrijf van plan is om Chromebooks buiten het klaslokaal uit te breiden:

"Dit is een belangrijke verandering voor Google. Chromebooks waren in eerste instantie succesvol in de onderwijssector, maar in de komende 18 maanden tot twee jaar is ons plan om breder te gaan en uit te breiden naar consumenten en zakelijke gebruikers. Die gebruikers hebben grotere verwachtingen en een breder idee van hoe ze deze apparaten moeten gebruiken. Dat legt de verantwoordelijkheid op ons om meer prestaties te leveren."

Tot nu toe zijn alle laptops die volgens de Athena-specificaties zijn gebouwd, Windows-pc's geweest, hoewel Intel vanaf het begin altijd heeft gezegd dat Chromebooks uiteindelijk ook zouden worden toegevoegd.

Onlangs is Google begonnen met de lancering van Chromebooks als apparaten die niet alleen aantrekkelijk zijn voor studenten maar ook voor zakelijke gebruikers, omdat ze snel opstarten, een langere batterijlevensduur hebben dan veel Windows-apparaten en voorzien zijn van ingebouwde virusbescherming. Deze focus op Chromebooks zal alleen nog maar groter worden nu de zoekgigant sterker gaat samenwerken met Intel.

