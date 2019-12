De 7 beste kerstgeschenken voor de technologieliefhebber

Kerstmis staat voor de deur en dan stelt er zich elk jaar hetzelfde probleem: Wat koop je voor die ene technologie-liefhebber die al alles lijkt te hebben? Je wil natuurlijk het beste kerstcadeau ooit aan hem of haar geven, maar je hebt geen idee wat mama of papa, vriend of vriendin nu echt willen krijgen voor kerst. Dit overzicht kan je helpen, alleen het inpakken moet je zelf nog doen.

1. Geef een van de beste smartphones van 2019

Hints dat de ontvanger van je cadeau een nieuwe smartphone nodig heeft, heb je ongetwijfeld al opgevangen door het jaar heen. Uitspraken zoals ‘Mijn telefoon is echt wel traag aan het worden’ of ‘Spijtig dat mijn foto’s zo’n slechte kwaliteit hebben’ maken de keuze immers heel makkelijk. Aan jou dan om uit te vissen welke smartphone zijn of haar voorkeur draagt. Vragen zoals ‘Is er daar nog geen nieuw model van uit?” geven je meestal een idee of die persoon bij hetzelfde merk wil blijven of liever iets anders probeert. Maakt het allemaal niet zoveel uit en wil je gewoon een goed toestel cadeau doen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De OnePlus 7 (Pro) is bijvoorbeeld een geweldig toestel over de ganse lijn, terwijl de iPhone 11 geschikt is voor Apple-liefhebbers. Zoek je een smartphone met de allerbeste camera? Dan is de Google Pixel 4 een geweldige keuze.

(Image credit: Apple)

2. Tablets zijn nog steeds populair

Hoewel de tabletmarkt niet heel uitgebreid is, heb je nog steeds verschillende sterke mogelijkheden en ze maken geweldige cadeaus voor jong én oud. Niet meer met een laptop op je schoot in de zetel moeten liggen is zoveel aangenamer en dankzij het touchscreen is ook de bediening een pak eenvoudiger. De iPad van Apple is nog steeds het dominante product in de categorie, maar de Samsung Galaxy Tab S6 is een geweldig alternatief voor iemand die liever een Android-tablet heeft. Eenvoudig in gebruik of liever meer mogelijkheden tot personalisatie? De keuze is aan jou.

(Image credit: Future)

3. Geef een drone cadeau

Een cadeau dat velen niet onder de kerstboom zullen verwachten is een drone. Nochtans kunnen ze voor heel wat plezier zorgen. Voor lichte drones tot 250 gram hoef je bovendien geen registratie te doen of een opleiding te volgen om te voldoen aan de wetgeving. Let wel dat je maximaal 10 meter hoog mag vliegen en 50 meter van gebouwen moet blijven en dat enkele boven privéterrein. Denk je dat je daaraan kan voldoen? Dan is de superlichte DJI Mavic Mini Fly More Combo drone het perfecte cadeau voor de vliegfanaten in je familie.

(Image credit: Thomas Ehrhardt / Pixabay )

4. 2020 in met de MacBook Air

Een ander vederlicht cadeau is de MacBook Air 2019. Deze lichte laptop die makkelijk mee te nemen is, is een prachtig cadeau voor studenten en creatievelingen en zal altijd geapprecieerd worden. Zo heeft de laptop een geweldig Retina Display met True Tone ondersteuning en een extra lange batterijduur. Bovendien is hij goedkoper dan ooit tevoren. Kortom, de MacBook Air is het cadeau waar men je het hele jaar dankbaar voor blijft.

(Image credit: Future)

5. Nintendo Switch, het beste cadeau voor iedereen

Ken je iemand die van gaming houdt en nog geen Nintendo Switch in huis heeft? Dan is dit het perfecte kerstcadeau, want het is dé console die iedereen in huis moet hebben. Met games zoals Mario Kart 8 betekent de Switch gameplezier voor iedereen en ook in je eentje kan je jezelf uren entertainen door bijvoorbeeld de nieuwe Pokémon-game te spelen. Ken je iemand die veel onderweg is en wel wat entertainment kan gebruiken? Dan kan je ook de goedkopere Switch Lite overwegen. Deze is iets compacter en heeft ingebouwde controllers en kost daarom gevoelig minder dan het standaardmodel.

(Image credit: Nintendo)

6. Zorg voor muziek met een Bluetooth-speaker

Een Bluetooth-speaker is het ideale cadeau voor de muziekliefhebbers in je kennissenkring. Zo kunnen ze eerder wanneer zonder oortjes of hoofdtelefoon toch muziek luisteren. Komende zomer naast het zwembad bijvoorbeeld, of al sneller tijdens het vieren van oud en nieuw. JBL heeft zo de JBL Flip 4 bijvoorbeeld, die met zijn prijs van 80 euro geen dure aankoop is, maar wel zorgt voor extra sfeer, waar je ook gaat.

(Image credit: Future)

7. Draadloze oortjes of een hoofdtelefoon

Wil je een gezinslid verrassen met een muziekgadget, maar dan zonder dat het jou kan storen? Dan is het misschien verstandiger om een set draadloze oortjes cadeau te doen. De AirPods van Apple zijn razend populair bij Apple-liefhebbers, maar ook buiten dat ecosysteem zijn er goede koopjes te doen. Denk maar aan de Sony WH-1000XM3 hoofdtelefoon en WF-1000XM3 draadloze oortjes. De lievelingsliedjes van de ontvanger zullen nog nooit zo goed geklonken hebben.