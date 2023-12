12 dagen kerst: win een WiZ-lampenpakket

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakket van Wiz onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op een WiZ-lampenpakket, inclusief het WiZ Neon Flex-lichtsnoer, een WiZ A60-lamp en de WiZ Portrait-bureaulamp, ter waarde van 220 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win een WiZ-lampenpakket

Neon Flex Strip

De WiZ Neon Flex Strip is een RGB-lichtstrip met een lengte van 3 meter die zich eenvoudig op elk oppervlak laat monteren met de meegeleverde 3M-tape. De bediening van de Neon Flex verloopt via de WiZ-app, die via wifi verbinding maakt met de strip. Volgens WiZ is de Neon Flex Strip ook gecertificeerd voor de Matter-smarthomestandaard en kan je deze dus ook meteen in een Matter-netwerk opnemen. Hang je naast de lichtstrip ook de WiZ A60-lamp in een kamer, dan werken ze samen als bewegingssensoren (SpaceSense). Die functie kan je met hulp van de app bedienen.

A60-lamp

De WiZ A60 is een RBG-lamp met E27-schroefdraad die zich via wifi laat bedienen. Hiervoor hoef je enkel de WiZ-app te downloaden op Android of iOS en de lamp te verbinden. Vervolgens stel je de gewenste kleur in op basis van je behoeften en stemmingen, en voilà: je hebt nu een slimme lamp gemonteerd. Met een maximale helderheid van 806 lumen zou de lamp voor elke ruimte moeten volstaan. Gebruikers kunnen de maximale helderheid aanpassen via de app en andere verbonden platformen, zoals Google Home.

Portrait-bureaulamp

De WiZ Portrait bureaulamp is een veelzijdige en slimme lamp die zich aanpast aan jouw behoeften, met aparte modi voor lezen, werken aan je bureau en videogesprekken. Met dubbele lichtzones, een speciaal ontworpen diffuser en automatische helderheidsaanpassing biedt deze lamp zowel functionaliteit als stijl. Bedien hem eenvoudig via de WiZ-app of met je stem.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met een WiZ-lampenpakket. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 21 december om 12u 's middags tot 22 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.