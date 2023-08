Philips Hue introduceert beveiligingscamera's die samenwerken met slimme verlichting

Signify kondigt hun nieuwe productcategorie aan met Philips Hue Secure slimme camera's, sensoren en app-functies die je kunnen helpen je huis beter te beveiligen. Philips Hue Secure combineert naadloos licht en beveiliging zodat je jouw huis overal in de gaten kan houden en ongewenste bezoekers kan opmerken en afschrikken met licht- en geluidsalarmen.

Houd je huis in de gaten met Philips Hue Secure-camera's

Dankzij de heldere livestream- (1080p HD), opnamemogelijkheden en automatische nachtvisie van de Philips Hue Secure beveiligingscamera weet jij altijd wat er binnen en buiten je huis gebeurt.

Elke keer wanneer een camera een beweging detecteert, krijg je een melding op je telefoon. Onverwachts bezoek? Gebruik de terugspreekfunctie om te vragen wat je bezoeker komt doen. Of laat met één tik in de app je verlichting knipperen en het alarm van je beveiligingscamera afgaan. Philips Hue-camera's zijn standaard voorzien van end-to-end encryptie, zodat videoclips, snapshots en live beelden privé blijven. De camera kan herkennen of een melding wordt veroorzaakt door een persoon of een huisdier.De Philips Hue Secure-camera’s zijn verkrijgbaar in een zwarte of witte versie, met of zonder kabel.

Het installeren van de bekabelde camera is eenvoudig: bevestig de basisplaat tegen de muur of aan het plafond en maak de camera met de magneet vast aan de plaat. De camera kan ook worden gebruikt met een handige voet, waardoor je hem overal in huis kan plaatsen. Deze verzwaarde cameravoet zorgt voor stabiliteit en verbergt de oplaadkabel. Heb je liever helemaal geen kabels, kies dan voor de draadloze versie met batterij of het tafelmodel. Beide camera’s zijn waterproof en kunnen ook buiten worden geïnstalleerd met de camerasteun met grondspies. Ze kunnen eenvoudig worden aangesloten op het bestaande laagspanningssysteem voor buiten van Philips Hue.

De Philips Hue Secure verstraler met camera is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik en brengt het beste van het Philips Hue systeem samen. Hiermee kun je de achtertuin, patio of oprit in de gaten houden en - wanneer je een lichtalarm activeert vanuit de Philips Hue app - verlicht de schijnwerper onmiddellijk een groot gebied in elke gewenste kleur, zoals helderwit of zelfs rood.

De Philips Hue Secure contactsensor - die kan worden gebruikt op deuren, ramen of kasten - stuurt real-time meldingen wanneer de deur, raam of kast wordt geopend of gesloten. Je kunt bijvoorbeeld een contactsensor op de voordeur programmeren om de verlichting in de hal – of elders - aan te laten springen en een melding naar je telefoon te laten sturen, zodat je meteen kunt controleren op mogelijke indringers. De sensoren werken op batterij en hebben een zelfklevende achterkant, waardoor je hem bijna overal kunt plaatsen.

Volledig nieuw Security Center in de Philips Hue-app

De Philips Hue-app beschikt binnenkort over een gloednieuw Security Center om het beveiligingssysteem van je slimme huis te beheren. Wanneer je een melding ontvangt, kan je erop tikken om de app te openen. Je kan dan handmatig een alarm activeren dat jouw verlichting laat knipperen, het geluidsalarm van jouw Secure-camera laat afgaan of de lokale autoriteiten of een vertrouwde contactpersoon belt.

Je kan de instellingen van je Philips Hue Secure camera ook personaliseren in de app. Maak Blackout-zones, die bepaalde delen van de videofeed privé maken, of Activity-zones, die meldingen voor bepaalde zones inactiveert. Je kan eenvoudig het systeem activeren en deactiveren, alarmen instellen of een tijdlijn van gebeurtenissen bekijken en nog veel meer.

Hoe krijg ik toegang tot Philips Hue Secure?

Philips Hue Secure starterkits en bundels combineren op handige wijze verschillende producten om het nieuwe Philips Hue Secure systeem te ervaren. De Philips Hue Bridge is het centrale brein van het systeem en is vereist om de camera’s en sensoren te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot geavanceerde functies zoals automatiseringen van licht- en geluidsalarmen.

Om de privacy en veiligheid van het Philips Hue smart home beveiligingssysteem te garanderen, is het essentieel dat je een Philips Hue account hebt. Dit geeft je direct toegang tot jouw Philips Hue-systeem en beveiligingsfuncties (zelfs als je niet thuis bent). Je kan via je account ook de rechten van individuele leden beheren. Zo kun je leden beperken om alleen de verlichting te bedienen en/of om het beveiligingssysteem in/uit te schakelen.

Je kan zonder abonnement al genieten van live video streaming, de terugspreekfunctie, berichten bij beweging en meer. Met een abonnement krijg je extra beveiligingsfuncties waarmee je slimme slimme bewegingsdetectiezones kan creëren en video-opnames opslaan. Kies voor het Basic plan om 30 dagen terug te kijken of het Plus plan om 60 dagen terug te kunnen kijken.

Ten slotte kunnen alle Philips Hue-gebruikers profiteren van de interoperabiliteit van Matter via een software-update voor de Philips Hue Bridge die beschikbaar is in september 2023. Met de lancering van deze update zullen gebruikers een vereenvoudigde ervaring zien bij het verbinden van hun Philips Hue-systeem met andere Matter-compatibele smart home-apparaten en -apps.

Meer informatie over de verschillende camera's en hun prijzen, kan je vinden op de website van Philips Hue.