Je Chromecast en LG-tv krijgen binnenkort een grote upgrade

Als onderdeel van Google I/O 2024 heeft het bedrijf een reeks upgrades aangekondigd voor zijn digitale diensten. Deze omvatten een aantal behoorlijk grote verbeteringen voor alle smart home- en Google TV-gebruikers. Deze laatste groep krijgt binnenkort een upgrade waardoor hun tv als Google Home-hub kan werken.

De grote aankondiging is dat Google het Google Home-netwerk openstelt voor app-ontwikkelaars. Hierdoor kunnen ze de automatisering van slimme apparaten toevoegen aan hun bestaande apps of nieuwe software maken die toegang heeft tot meer dan 600 miljoen slimme apparaten. Het beste van alles is dat deze apps op Android of iOS kunnen draaien. Als je een iPhone hebt, mis je bijgevolg niets van de Google Home-verbeteringen.

We zullen moeten afwachten hoe ontwikkelaars deze nieuwe mogelijkheden gaan gebruiken, maar we kunnen nu al een aantal leuke functies bedenken. Denk aan een wellness-app die je slimme verlichting kan aansturen om een meer ontspannen omgeving te creëren terwijl je ontspant of een game die audio kan afspelen via je slimme speakers voor een meer meeslepende ervaring. Om deze automatisering te laten werken, heb je alleen de juiste smart home-apparaten en een Google Home-hub nodig.

Geen Google Home, geen probleem!

Als je geen Google Home- of Matter-hub hebt, denk je waarschijnlijk dat geen van deze verbeteringen veel voor je zal betekenen. Fout gedacht, want Google heeft ook onthuld dat later dit jaar apparaten zoals de Chromecast met Google TV, enkele tv's met Google TV en Android 14 (of hoger) aan boord en compatibele LG-tv's dienst kunnen doen Google Home-hub.

Vervelend genoeg wordt er niet gespecificeerd welke LG-tv's of andere modellen met Google TV de upgrade zullen krijgen. Wanneer de update wordt uitgerold, zou het wel relatief snel duidelijk moeten worden welke apparaten hem zullen ontvangen. Je hebt hoe dan ook smart home-apparaten nodig om te kunnen profiteren van de nieuwe Google Home-API's en hun nieuwe functies. Een smart home beheren zou binnenkort dus een stuk eenvoudiger moeten zijn voor Google TV-gebruikers.