Gigantische leak van Garmin Forerunner 165 onthult nieuwe details over het goedkope sporthorloge

Er is ineens een hele hoop nieuwe informatie gelekt over Garmins volgende budgetvriendelijke smartwatch, de Forerunner 165. Er zijn details gelekt over de specs, hardware en meerdere features.

Al deze informatie werd ontdekt op de officiële Garmin-website door de "industry insider" Fitness Tracker Test. Deze bron heeft vervolgens de informatie gedeeld via hun persoonlijke webpagina. Bijna elk aspect van het horloge wordt besproken in de leak, behalve dan hoe hij eruit gaat zien. Er zijn namelijk geen beelden gelekt. Toch zijn er nu wel meer dan genoeg dingen gelekt om een goed beeld te schetsen.

Beter display

De Forerunner 165 zal waarschijnlijk voorzien zijn van een 1,2-inch AMOLED-display (390 x 390 pixels). Dat scherm zou dus een stuk groter zijn dan het scherm op Garmins huidige instapmodel, de Forerunner 55. Die heeft namelijk maar een 1,04-inch display. Ondanks het verschil in schermgrootte, zullen de behuizingen van de horloges schijnbaar niet veel van elkaar verschillen. De Forerunner 165 zal maar iets grotere afmetingen van 43 x 43 x 11,6 mm krijgen. Fitness Tracker Test claimt ook nog dat het “hogere gewicht bijna niet te merken is".

Er is helaas wel een minpunt verbonden aan dit nieuwe display, want een AMOLED-display zorgt waarschijnlijk wel voor een slechtere batterijduur. De batterij van de Forerunner 55 kon het twee weken volhouden, maar volgens deze leak zal de Forerunner 165 maar tot 11 dagen meegaan op een volle batterij (in zijn smartwatch-modus). Bepaalde features hebben daarbij natuurlijk meer invloed op de batterij dan andere. Als je bijvoorbeeld de gps aan hebt staan, dan daalt de batterijduur meteen al tot maar 19 uur. Voeg daar ook nog eens het "Global Navigation Satellite System" (GNSS) aan toe en de batterijduur daalt verder tot 17 uur. Als je dan ook nog een muziek gaat afspelen via de smartwatch, dan blijft er nog maar zo'n 6,5 uur over. Het is wel belangrijk om te weten dat deze details (nog) niet officieel door Garmin zijn bevestigd.

Features

Fitness Tracker Test heeft ook aangegeven dat er twee versies van de Forerunner 165 zullen worden gelanceerd: het standaard model en de Forerunner 165 Music. Die laatste zal logischerwijs voorzien zijn van opslagruimte voor je muziek, zodat je een paar Bluetooth-oortjes direct met de smartwatch kan verbinden. Het apparaat krijgt naar verwachting echter niet veel opslagruimte (4GB volgens de leak). Verder zal de Forerunner 165 Music ook Wi-Fi-connectiviteit hebben en dat is ook iets dat het standaardmodel mist.

De aankomende smartwatch krijgt zal ook beschikking over een aantal interessante dingen op het gebied van hardware. Zo schijnt hij de 'Elevate V4 PPG'-sensor te krijgen voor het meten van variaties in je hartslag en een barometrische hoogtemeter. Met die hoogtemeter kan het apparaat dus bepalen op welke hoogte je bent en ook de atmosferische hoogte vastleggen tijdens je sportactiviteiten. Hij kan met die hoogtemeter ook nog bijhouden hoeveel trappen je hebt beklommen.

Fitness Tracker Test claimt dat de features van het apparaat allemaal al eerder zijn verschenen op andere Garmin-producten. Zo kunnen we een intern kompas, dutjesdetectie, en een SpO2-sensor voor het meten van je zuurstofsaturatie verwachten. Het is wel belangrijk om te vermelden dat deze features misschien wel minder uitgebreide versies kunnen zijn van de features die we op duurdere modellen hebben gezien. Het verslag geeft namelijk ook aan dat Garmin dit al eerder heeft gedaan bij de Forerunner 55, maar of dat het geval zal zijn "valt nog te bezien".

Binnenkort de lancering?

We weten helaas nog niet hoeveel de Forerunner 165 zal kosten en wanneer hij precies zal uitkomen. Aangezien al deze informatie inmiddels dus al gelekt is, zou het ons echter niet verbazen als we binnenkort al een officiële release krijgen. Fitness Tracker Test gokt verder dat de standaard variant van de smartwatch zo'n 280 euro gaat kosten en de Music-variant zo'n 330 euro.

Zoals altijd raden we je wel aan om dit nieuws met een korrel zout te nemen. Veel van dit soort dingen kunnen op het laatste moment nog veranderen, waaronder zelfs de naam. Fitness Tracker Tests claimt namelijk ook dat er bewijs is gevonden dat het horloge misschien de Forerunner 65 zal heten. Gezien alle upgrades lijkt Forerunner 165 wel een logischere modelnaam.