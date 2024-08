Garmin Run Coach wordt slimmer: zo kan je de update als eerste uitproberen

Een nieuwe Garmin Bèta-update komt eraan en introduceert veranderingen aan de manier waarop de Run Coach-programma's werken door ze vollediger te integreren in de Garmin Connect-app. De update zorgt ervoor dat Run Coach-programma's zich aanpassen aan de gebruiker op basis van hun Training Readiness, Slaapscore en totale trainingsbelasting.

De forumpost over Garmin Public Beta versie 20.15 vermeldt simpelweg het volgende: "Integreert de Garmin Run Coach functie in de Garmin Connect-app". Er blijkt echter meer aan de hand te zijn dan deze onschuldige zin suggereert. Voorheen gaf Garmin's Run Coach je vaste trainingsplannen die waren gemaakt door echte hardloopcoaches. Zoals Wareable meldde, kunnen de Run Coach-programma's nu veranderen op basis van je trainingsbelasting en scores, net als je Daily Suggested Workouts.

Daily Suggested Workouts zijn een aparte functie die je trainingsbelasting en scores gebruikt om hardlooptrainingen aan te bevelen. Het kan een basis- of herstelloop voorstellen als je veel hebt getraind en een slechte nachtrust hebt gehad, of een langere, intensievere loop of sprinttraining als je Training Readiness score de 100 nadert. Garmin lijkt deze functie op te nemen in de statische hardloopplannen, waardoor ze zich aanpassen aan je huidige conditie.

De nieuwe update voor Garmin Coach is beschikbaar op de Fenix-, Epix- en Forerunner-series. De update brengt ook oplossingen voor bugs in zwemtrainingen en verbeteringen in de voorspelling van wedstrijdtijden op basis van je fitnessniveau en recente inspanningen.

Slimmere trainingen? Graag!

Wij kijken enorm uit naar deze verandering. Trainingsplannen baseren op die van echte mensen en ze vervolgens aanpassen aan de behoeften en recente ervaringen van een individu klinkt als een geweldig idee. De basis ligt nog steeds bij een echt persoon en vervolgens worden er aanpassingen aangebracht op basis van jouw gezondheid en trainingen.

We zullen het zeker zelf uitproberen en de functie beoordelen wanneer de definitieve versie voor het grote publiek beschikbaar wordt gemaakt. Om de functie nu meteen uit te proberen, moet je je aanmelden voor Garmin's publieke bètaprogramma door je te registeren in Garmin Connect op je pc. Je kunt ten slotte onze stap-voor-staphandleiding volgen over hoe je je kunt aanmelden voor het Garmin Bèta-programma of de instructies in de onderstaande video bekijken.

Support: Garmin Public Beta Program - YouTube Watch On