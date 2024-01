Nieuwe gaming monitoren van AOC kosten amper 200 euro

AGON by AOC heeft vandaag een geheel nieuwe reeks gaming-monitoren onthuld. Als opvolger van de bekroonde G2-lijn, pronkt de nieuwe G4-lijn met een volledig nieuw, gestroomlijnd ontwerp. De 23,8 inch (60 cm) AOC GAMING 24G4X en de 27 inch (68 cm) 27G4X beschikken over IPS-panelen voor nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken. Daarnaast hebben de schermen een razendsnelle verversingssnelheid van 180 Hz, responstijden van maximaal 1ms GtG en compatibiliteit met NVIDIA G-SYNC. Met geavanceerde functies en een gedurfde uitstraling zijn de nieuwe modellen klaar om de game-ervaring voor zowel recreatieve gamers als esporters te verbeteren.

Verbeterde prestaties

Beide monitoren beschikken over een verversingssnelheid van 180 Hz, wat zorgt voor soepele en responsieve gameplay. Hiermee wil AGON by AOC de lat hoger leggen voor het instapniveau van gaming-monitoren. Met de Full HD-resolutie (1920 x 1080) kunnen gamers hoge framerates behalen, zelfs met de meeste gangbare videokaarten. Door gebruik te maken van kleurnauwkeurige Fast IPS-panelen met brede kijkhoeken, zijn de monitoren ook geschikt voor beeld-/videobewerkingen en livestreamtaken. Deze modellen zijn ontworpen voor gamers die uiterste precisie en helderheid nodig hebben om tegenstanders te kunnen verslaan. Dankzij het gebruik van Fast IPS-panelen zijn de responstijden maximaal 1ms GtG, ideaal voor FPS-, Battle Royale- of vergelijkbare games. Tevens is er geen sprake meer van Ghosting. De monitoren ondersteunen HDR10 en ontvangen HDR-signalen voor levendige en dynamische visuals. Beide modellen zijn compatibel met NVIDIA G-SYNC, waardoor tearing en haperingen worden vervangen door vloeiende gameplay-actie met een variabele verversingssnelheid.

Een uniek esports-georiënteerd ontwerp van het hoogste niveau

Ook beschikken de 24G4X en 27G4X gaming-monitoren over een volledig nieuw ontwerp, geïnspireerd door de scherpe lijnen en het ongebruikelijke uiterlijk van een stealth-vliegtuig. De modellen bevatten een compacter onderstel dan voorheen. Het onderstel is niet alleen stijlvol, maar ook functioneel. Het biedt voldoende ruimte voor toetsenborden en muizen tijdens intensieve esports-competities. De monitoren hebben een moderne uitstraling dankzij de universele donkergrijze accenten en driehoekige vormen aan de achterkant, die moeiteloos aansluiten bij verschillende gaming-systemen.

Een fris ontwerp van binnen en buiten

Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant hebben de 24G4X en 27G4X een nieuw ontwerp. Ze zijn voorzien van een frisse, intuïtieve en responsieve On-Screen Display, waardoor het voor gamers nog eenvoudiger wordt om hun kijkervaring aan te passen. Het OSD stelt gebruikers in staat om verschillende gaming-functies in te schakelen. Denk hierbij aan een Smart Crosshair dat de kleur van het richtpunt verandert tegen de achtergrond. Hierdoor wordt de precisie van het richten verbeterd en krijgen spelers een voorsprong tijdens het competitief gamen. Als alternatief biedt de gestroomlijnde AOC G-Menu-software gebruikers de mogelijkheid om de instellingen van hun monitor naar wens aan te passen.

Milieubewust en ergonomisch ingesteld

De AOC GAMING-modellen worden vanaf nu verpakt met papieren vulmateriaal om de milieu-impact te verminderen. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande generaties. Tevens zijn beide monitoren voorzien van een ergonomische standaard die zowel hoogte-, kantel-, draai- en rotatieaanpassingen biedt voor comfortabele game-sessies. De ergonomische standaard maakt het mogelijk voor gebruikers om met een gezonde houding te zitten. Hierdoor zijn de monitoren niet alleen te gebruiken voor gaming, maar ook voor studie of werk gedurende de dag. Dankzij hun gestroomlijnde ontwerp, nemen ze minder ruimte in beslag op het bureau. De Flicker Free- en Low Blue-modus stellen gamers in staat comfortabel te gamen tijdens de late uren. Het is ook mogelijk om de modellen te monteren aan een VESA-standaard, waardoor deze op een vaste plek kunnen worden bevestigd. In combinatie met het driezijdig randloos ontwerp, zijn ze bijzonder geschikt voor setups met meerdere monitoren. Tot slot zorgen de ingebouwde luidsprekers en een hoofdtelefoonuitgang ervoor dat gebruikers binnen enkele minuten een complete gaming-setup kunnen realiseren.

De AOC GAMING 24G4X en 27G4X worden beide geleverd met een garantie van 3 jaar en zijn vanaf eind januari 2024 verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk 169 euro en 199 euro.