Logitech G onthult ASTRO A50 Gen 5 en G915 X-serie

Logitech G heeft tijdens het Logi PLAY 2024-evenement verschillende nieuwe producten en technologieën onthuld om je game-ervaring mee naar een hoger niveau te tillen.

Het bedrijf liet ons onder andere kennismaken met de nieuwste generatie van de geliefde ASTRO A50-headset, namelijk de ASTRO A50 Gen 5. Daarnaast komt de nieuwe Logitech G G915 X-serie toetsenborden eraan en heeft Logitech een nieuwe AI-feature, genaamd 'AI Game Highlighter' aangekondigd voor Streamlabs.

ASTRO A50 Gen 5 met PLAYSYNC AUDIO

Prijs en beschikbaarheid De Logitech G ASTRO A50 Gen 5 Wireless Gaming Headset + Base Station is vanaf nu beschikbaar om te pre-orderen voor 339,99 euro via LogitechG.com en zal medio oktober verkrijgbaar zijn bij de gebruikelijke retailers. De headset zal beschikbaar zijn in het zwart en wit.

Logitech G heeft voor de ASTRO A50 Gen 5 voor hetzelfde design gekozen als bij de geliefde A50 X. Wat heeft dit nieuwe model dan precies te bieden? Er is een nieuwe feature die deze headset nog geschikter maakt voor mensen die op verschillende platforms gamen en graag dezelfde premium headset willen gebruiken voor al hun games.

Met PLAYSYNC AUDIO kan je heel gemakkelijk met een druk op de knop wisselen tussen je pc en consoles via usb. De ASTRO A50 Gen 5 is daardoor dus ideaal voor mensen met een Xbox, PS5 én gaming-pc, want je hoeft niet tussen HDMI-kanalen te schakelen.

G915 X-serie

Prijs en beschikbaarheid De Logitech G G915 X-serie zal media oktober beschikbaar zijn bij alle gebruikelijke retailers. De G915 X LIGHTSPEED zal 249,99 euro kosten, de G915 X LIGHTSPEED TKL zal 229,99 euro kosten en het G915 X Wired Gaming Keyboard zal 199,99 euro kosten. De draadloze toetsenborden zijn beschikbaar in het zwart en wit, maar de bedrade versie is alleen beschikbaar in het zwart.

De Logitech G G915 X-serie probeert gamers de meest geavanceerde game-ervaring te bieden. Er zijn drie verschillende varianten van dit low-profile gaming-toetsenbord onthuld. Alle drie zijn ze amper 23 mm hoog, maar er is één bedraad model en er zijn twee draadloze modellen, waarvan de ene simpelweg een kleinere TKL-variant is.

Een van de verbeteringen is een nieuwe galvanic switch die de type-ervaring moet verbeteren en geruisloos moet maken. De draadloze LIGHTSPEED-varianten behouden nog steeds de tri-mode-verbinding en bieden ultrasnelle verbindingen via Bluetooth, maar ook via usb (als je ze toch liever met een kabel verbindt).

De batterijen van de draadloze toetsenborden gaan nu twintig procent langer mee dan voorheen, tot 800 uur in totaal, maar als je de RGB-verlichting op zijn felst aan laat staan en de LIGHTSPEED-functie gebruikt, kan je uitgaan van een gebruiksduur tot 36 uur.

AI Game Highlighter

De AI Game Highlighter is geen nieuw, fysiek product, maar een nieuwe feature voor Streamlabs. Deze functie gebruikt AI om streamers te helpen bij het opnemen en publiceren van hun content.

Volgens Ashray Urs, Head of Streamlabs, kan je de AI Game Highlighter dan ook gebruiken om bijvoorbeeld je Twitch-streams heel gemakkelijk en snel om te laten zetten naar content voor andere platforms, zoals TikTok, Instagram, YouTube en meer. Zo hoef je niet altijd losse content voor verschillende platforms op te nemen, maar kan je gewoon je normale content slim hergebruiken met hulp van AI.

AI Game Highlighter zal later deze herfst beschikbaar worden gemaakt en kan gratis worden gebruikt in Streamlabs Desktop.