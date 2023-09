AGON by AOC introduceert CQ27G2S/BK: 27-inch gaming monitor met curve van 1500R en QHD-resolutie

AGON by AOC onthult vandaag de AOC GAMING CQ27G2S/BK. Deze curved gaming-monitor beschikt over een 27-inch (68,6 cm) QHD-scherm en combineert de meest gewilde functies van de gaming-community. Zo is de monitor voorzien van een verversingssnelheid van 165Hz en een groot beeldscherm met een kromming van 1500R. Het VA-paneel is het hart van de monitor en levert een hoge contrastverhouding van 3000:1. Dit maakt de gaming-monitor een evenwichtige keuze met topprestaties voor een uitzonderlijke prijs, geschikt voor diverse soorten games, films en meer.

Briljante curve, ongekende prestaties

Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit van het VA-paneel en de kromming van 1500R ontstaat er een panoramisch gezichtsveld dat gebruikers in een wereld van visuele pracht omhult. De verbluffend scherpe QHD-resolutie (2560 x 1440) en snelle verversingssnelheid van 165Hz zorgen voor een ultrasoepele game-ervaring. Verder zorgen de snelle reactietijd van 4ms GtG (Grey to Grey) en bliksemsnelle 1ms MPRT (Moving Picture Response Time) ervoor dat elke beweging met ongeëvenaarde helderheid wordt weergegeven. Ongeacht of gamers nu levendige openwereldgames verkennen of zich vastbijten in competitieve gevechten.

Veelzijdige optie met rijke kleuren

De HDR10-ondersteuning en contrastverhouding van 3000:1 zorgen voor een dynamisch kleurenbereik en levensechte beelden. Samen met de schaduwen en kleine details die van het scherm spatten zorgt dit ervoor dat gebruikers een meeslepende game-ervaring krijgen. Daarnaast voorkomt de Adaptive-Sync-technologie screen tearing en worden zelfs de meest intense gaming-momenten vloeiend weergegeven. Ook beschikt de AOC GAMING CQ27G2S/BK over een uitzonderlijke sRGB-dekking van 99 procent, wat de monitor naast gamen ook geschikt maakt voor grafische designklussen waar hoge kleurnauwkeurigheid van groot belang is. De lage input lag van de AOC GAMING CQ27G2S/BK zorgt ervoor dat de handelingen van gebruikers meteen zichtbaar zijn op het scherm, wat een duidelijk concurrentievoordeel oplevert.

Als veelzijdige monitor die zich aan de behoeften van de gebruiker aanpast, is de CQ27G2S/BK uitgerust met een ergonomische standaard die in hoogte verstelbaar is en zowel gekanteld als gedraaid kan worden. Dit alles zorgt voor optimale comfort tijdens lange gamesessies of langdurige werktaken.

Tot slot zorgen de Flicker-Free-technologie en Low Blue Light-modus ervoor dat ogen minder vermoeid raken tijdens langdurig gebruik. Verder bevat de monitor ook veel gaming-gerelateerde functies als onderdeel van het OSD, waaronder Shadow Control en Dial Point. Shadow Control wordt gebruikt om het niveau van schaduwen aan te passen en Dial Point activeert een crosshair overlay waarmee in elke situatie nauwkeurig gericht kan worden. Gebruikers passen de verschillende OSD-functies gemakkelijk aan middels de intuïtieve G-Menu-software.

De AOC GAMING CQ27G2S/BK is vanaf eind september verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 249,00.