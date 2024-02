Windows 11-update lost binnenkort twee frustrerende problemen op

We houden de eerste previewversies van Windows 11 altijd in de gaten om te zien wat er allemaal aankomt. We zijn dan ook blij dat er twee kleine, handige fixes op komst zijn die binnenkort voor iedereen beschikbaar zullen zijn.

Ten eerste lijkt het erop dat Microsoft de optie toevoegt om de nieuwsfeed te verbergen in het menu met widgets. Dit wordt mogelijk in build 26058 (via XDA Developers). Op die manier kan je het weer of de sportuitslagen bekijken zonder gebombardeerd te worden door de laatste nieuwsberichten van over het hele internet.

De nieuwe weergave heet simpelweg "My Widgets" en er zijn vermoedens dat die (deels) is geïntroduceerd om de EU-toezichthouders tevreden te stellen. Die willen namelijk dat gebruikers zoveel mogelijk zelf in handen hebben. Deze update is gebaseerd op de Dev- en Canary-kanalen van Windows 11 en zal wereldwijd beschikbaar zijn.

Je kunt het menu met widgets openen door op het pictogram linksonder in de taakbalk te klikken. Normaal wordt hier dynamische informatie weergegeven (zoals het weer of een verkeerswaarschuwing). Als je dit niet ziet, heb je de widget wellicht verborgen in de taakbalkinstellingen.

Duidelijker knippen, kopiëren en plakken

(Image credit: Microsoft)

Build 26058 (via MSPowerUser) voegt vervolgens tekstlabels toe aan de pictogrammen voor knippen, kopiëren en plakken die verschijnen wanneer je met de rechtermuisknop klikt in Verkenner. Als je ooit verward naar dit pop-upmenu hebt gekeken om erachter te komen waar je precies moet klikken om te knippen/kopiëren/plakken, dan weet je hoe handig deze labels zullen zijn.

Natuurlijk kun je nog steeds de vertrouwde sneltoetsen gebruiken als je dat liever doet, maar degenen die de contextmenu's in Verkenner gebruiken, zullen dit zeker op prijs stellen. Ook voorkomt dit dat bestanden worden verplaatst of gekopieerd naar de verkeerde plaats.

Voor meer details kun je Microsofts blogpost over de update bekijken. Andere aankomende functies zijn onder andere een nieuwe crosshair voor de cursor (zie bovenstaande afbeelding), die bedoeld is om slechtziende gebruikers te helpen items nauwkeuriger te selecteren.