Microsoft komt met oplossing voor problemen met taakbalk in Windows 11

Windows 11 heeft zojuist een nieuwe update ontvangen en er is goed nieuws voor gebruikers die last hadden van problemen met de taakbalk. Die had namelijk de onhandige gewoonte om op willekeurige momenten te verdwijnen voor onbepaalde tijd. Dit is nu opgelost met de cumulatieve update voor juni 2024, wat Microsoft ook duidelijk maakt in het support-document.

Microsoft zegt het volgende: "Deze update verhelpt een bekend probleem dat invloed heeft op de taakbalk. Deze kan kortstondig haperen of niet reageren. Hij kan ook verdwijnen en later weer verschijnen." Dit onvoorspelbare gedrag werd eigenlijk geïntroduceerd door de optionele update die Microsoft eind mei 2024 verspreidde.

Toen het probleem bekend werd, kwam Microsoft snel in actie en begon het met een rollback voor apparaten die deze preview-update hadden geïnstalleerd. Dit werd geïmplementeerd via een Known Issue Rollback, wat betekent dat Windows 11-gebruikers geen actie hoefden te ondernemen om een andere patch te installeren. De fix werd dus automatisch geïnstalleerd, zoals Neowin heeft gespot.

Degenen die zich zorgen maakten dat deze bug zou worden meegenomen in de update van juni, hoeven zich geen zorgen te maken. De update van juni is immers gewoon de preview-update van mei met enkele bugfixes. Het probleem is nu volledig opgelost volgens Microsoft.

Wat zit er nog meer in de nieuwe juni-update voor Windows 11? De update biedt ook de langverwachte sleepfunctionaliteit voor tabbladen in Verkenner, wijzigingen aan Accountbeheer in het Startmenu, een vernieuwde pagina Gekoppelde Apparaten in de Instellingen, een ingebouwde QR-codegenerator voor koppelingen en meerdere beveiligingsgerelateerde aanpassingen.

We raden altijd aan om ervoor te zorgen dat je de laatste Patch Tuesday-update van Microsoft hebt geïnstalleerd, omdat deze patches beveiligingsrisico's en andere kwetsbaarheden aanpakken.