Microsoft brengt toch nog nieuwe features naar Windows 10

Microsoft mag dan staan te popelen om gebruikers door te laten stromen naar Windows 11, maar het lijkt erop dat Windows 10 nog niet helemaal begraven is. Integendeel zelfs, want Microsoft heeft onlangs een blogbericht gepubliceerd waarin het aankondigt dat het het Windows 10 bèta-kanaal heropent.

Het bèta-kanaal is het voorlaatste testkanaal van het Windows Insider-programma, vóór het uiteindelijke Release Preview-kanaal. Gebruikers kunnen zich aanmelden hiervoor om de nieuwste functies voor Windows 10 te testen, die uiteindelijk beschikbaar worden voor alle gebruikers.

Als je bedenkt dat de ondersteuning van Windows 10 normaal eindigt in oktober 2025, is het verrassend dat Microsoft deze stap heeft gezet. Het laat in ieder geval zien dat we nieuwe functies kunnen verwachten in de toekomst en dat die dus eerst getest moeten worden. Microsoft heeft de laatste tijd meerdere toevoegingen voor Windows 10 geïntroduceerd. Dat was eveneens onverwacht aangezien het eerder had gezegd dat er alleen maar beveiligingsupdates zouden komen en niets anders.

Microsoft is dus nog niet helemaal klaar met Windows 10 en dit is misschien een soort erkenning dat dit nog steeds de populairste versie van Windows is.

Wat betekent dit voor Windows 10-gebruikers?

Windows Latest vroeg Microsoft of deze reactivering van het bètakanaal een hint zou kunnen zijn dat de ondersteuning van Windows 10 misschien wordt verlengd tot na oktober 2025, maar dat is niet het geval. Alle updates zullen dan nog steeds worden stopgezet.

Microsoft heeft aangegeven dat het een consumentenversie van zijn Extended Security Updates-programma zal aanbieden, maar de abonnementsprijs moet nog worden bekendgemaakt. Dit zal gebruikers de mogelijkheid geven om beveiligingsupdates te blijven ontvangen na het einde van de ondersteuning voor Windows 10. Ook deze extra updates zullen niet eeuwig blijven duren en uiteindelijk moet je overstappen op Windows 11 als je volledig beveiligd wil blijven.

Onlangs zagen we dat Microsoft de Mobiele apparaten-pagina van Windows 11 naar Windows 10 bracht, waardoor gebruikers foto's van hun Android-apparaat direct op hun pc kunnen openen, bekijken en bewerken. Het is onbekend welke andere functies Windows 10 krijgt, maar we vermoeden dat het gaat om functies die reeds aanwezig zijn in Windows 11.