Eerste Medion-laptop met Intel AI Boost is nu te koop

MEDION heeft zijn eerste door AI aangedreven laptop in samenwerking met Intel gelanceerd. De innovatieve MEDION E15443 is gebaseerd op de nieuwe Intel Core Ultra-processor technologie en brengt de kracht van kunstmatige intelligentie naar een breder publiek. In samenwerking met Intel werd de innovatieve laptop gelanceerd op een evenement in Eindhoven op donderdag 7 maart 2024. Vanaf nu is de MEDION E15443 verkrijgbaar bij geselecteerde retailpartners.

Het hart van de MEDION E15443 wordt gevormd door de gloednieuwe Intel Core Ultra 5-processor met krachtige Intel Arc Graphics. De laptop is de eerste in zijn soort die volledig gebruik maakt van de nieuwe Intel CPU, waardoor gebruikers een ongekende ervaring krijgen op het gebied van prestaties en AI-integratie. Bovendien maakt de MEDION E15443 het voor iedereen mogelijk om AI-toepassingen te gebruiken. Deze omvatten onder andere het genereren van afbeeldingen uit tekst, het toepassen van spannende kunstmatige effecten en overgangen op video's, en het personaliseren van favoriete nummers met een eenvoudige tekstinvoer.

Naast een Intel Core Ultra 5-processor 125H, beschikt de laptop ook over een 15,6-inch Full HD-scherm en 512 GB SSD-opslag. Ook is de MEDION E15443 voorzien van een 16 GB DDR5 RAM-geheugen met een snelheid tot wel 4800 MHz. Daarnaast leveren de luidsprekers high-definition audio en zijn zorgen over vergeten oplaadkabels verleden tijd met een batterijduur van tot wel tien uur. Tot slot heeft men de mogelijkheid om de camera en microfoon van de stroomtoevoer los te koppelen middels de 'privacy switch' als privacy gewenst is.

Tijdens het evenement in Eindhoven kregen enkele aanwezigen de kans om de MEDION E15443 van dichtbij te bekijken en te ervaren welke verschillende AI-toepassingen worden ondersteund door de Intel Core Ultra-processor. Een van de gedemonstreerde toepassingen was het audiobewerkingsprogramma Audacity. Met deze software is het mogelijk om audio te bewerken of te exporteren. Dankzij de combinatie met de Intel Core Ultra-processor is het op de MEDION E15443 mogelijk om geluidssporen snel en moeiteloos te scheiden, zonder dat dit een grote impact heeft op de prestaties van de laptop. Naast Audacity ondersteunen de processoren meer dan 100 verschillende AI-toepassingen.

De MEDION E15443 (MD62621) is vanaf nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 799,00 bij Alternate en Megekko.