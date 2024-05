Logitech onthult nieuwe accessoires voor Mac

Logitech heeft vandaag een nieuwe line-up met Logi for Mac-producten aangekondigd. De producten zijn gericht op het verbeteren van de ervaring voor Mac-gebruikers en bieden een oplossing die aansluit bij een duurzame levensstijl. De line-up bestaat uit MX Keys S for Mac, MX Keys S Combo for Mac, MX Anywhere 3S for Mac, MX Keys Mini for Mac (in Space Gray) en Ergo Wave Keys for Mac, een nieuw ergonomisch toetsenbord. De ontwerpen zijn gericht op het verbeteren van performance, productiviteit en comfort aan het bureau. Door macOS-toetsenbordlayouts en kleuren toe te voegen, spelen de producten in op diverse behoeften van gebruikers van zowel macOS en iPadOS, om zo naadloos aan te sluiten op het Apple-ecosysteem.

De nieuwe MX-producten zijn verkrijgbaar in kleuren die matchen met de ontwerpen van Macs, spelen in op verschillende behoeftes van gebruikers en zijn geïntegreerd in een verenigd ecosysteem met gebruiksvriendelijke customization en een bijbehorende control app in Logi Options+. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende accessoires.

MX Keys S for Mac: een toetsenbord dat is ontworpen voor ultieme productiviteit. Typen verloopt comfortabel en precies, en de layout is geüpdatet voor een Mac. Ook maakt het toetsenbord gebruik van slimme verlichting en tijdbesparende Smart Actions in de Logi Options+-app om workflows te stroomlijnen.

MX Keys S Combo for Mac: de eerste MX-combo die is ontworpen voor Mac, inclusief het MX Keys S for Mac-toetsenbord, MX Master 3S for Mac-muis en de MX-polssteun.

MX Anywhere 3S for Mac: een compacte muis voor Mac-gebruikers met razendsnel scrollen, stille en snelle clicks, uiterst precieze (8K resolutie) tracking op welk oppervlak dan ook en opladen tijdens het werken.

MX Keys Mini for Mac: een geavanceerd, maar tegelijkertijd minimalistisch toetsenbord dat is geoptimaliseerd voor Mac. Nu verkrijgbaar in Space Gray om ook qua looks beter aan te sluiten op de setups van Mac-gebruikers. Inclusief snel en precies typen, slimme verlichting en aanpasbare software om iedere toets, commando of shortcut naar wens in te stellen.

Ergo Wave Keys for Mac: het eerste ergonomische toetsenbord van Logitech met een handpalmsteun dat van kussens is voorzien. Ontworpen voor Mac, verkrijgbaar in de kleur off-white en ontwikkeld in samenwerking met het Logi Ergo Lab, zodat gebruikers verzekerd zijn van comfort aan het bureau, de hele dag door.

MX Keys S for Mac (119 euro), MX Keys S Combo for Mac (219 euro), MX Anywhere 3S for Mac (99 euro), MX Keys Mini for Mac (119 euro) en Wave Keys for Mac (79 euro) zijn nu verkrijgbaar via www.logitech.com/nl en verschillende (r)etailers.