Mechanisch toetsenbord van OnePlus eindelijk verkrijgbaar vanaf 249 euro

Na lang afwachten, is het OnePlus 81 Pro Keyboard daar eindelijk! Het is ontworpen in samenwerking met Keychron, toonaangevende fabrikant van mechanische toetsenborden, en de OnePlus-community.

Dankzij hot-swappable switches, herprogrammeerbare knoppen, programmeerbare RGB-verlichting en een herprogrammeerbare draaiknop staat personaliseerbaarheid centraal bij het OnePlus Keyboard 81 Pro. Het ondersteunt Windows, OSX en Android via zowel kabel als draadloze verbindingen, zodat gebruikers kunnen genieten zoals ze dat zelf willen.

Het OnePlus 81 Pro Keyboard is verkrijgbaar in twee kleuren, Winter Bonfire en Summer Breeze, en kosten 249 euro en 269 euro. Pre-orders starten op 18 juli en de officiële verkoop gaat van start op 26 juli.

Is er vraag naar een toetsenbord van OnePlus?

Het eerste nieuws over mechanische toetsenbord verscheen al in december 2022. Toen kondigde OnePlus simpelweg aan dat het werkte aan "een mechanisch toetsenbord" samen met Keychron. Concrete details zoals een mogelijke lanceringsdatum, prijs of zelfs naam waren nog niet bekend.

Tijdens de lancering van de OnePlus 11 kwam er meer duidelijkheid. In de schaduw van de smartphone zagen we ook de OnePlus Pad en het OnePlus 81 Pro Keyboard. We konden voor het eerst het ontwerp met iconische rode OnePlus-accenten en transparante draaiknop zien. Ook hier moesten we in het duister tasten voor de verkoopdatum en de prijs.

Als je op dit al vergeten was dat het toetsenbord überhaupt bestond, nemen we je dat niet kwalijk. OnePlus heeft namelijk geen laptop of desktop waarmee je het 81 Pro Keyboard kan gebruiken en voor de OnePlus Pad blijft de keyboard cover toch een handiger accessoire om mee te nemen in je rugzak.

Tot slot zit het toetsenbord met zijn adviesprijs van 249 euro niet in de prijsklasse die we van OnePlus verwachten. We zijn alvast benieuwd naar het uiteindelijke succes van het toetsenbord.